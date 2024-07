“HOY ME QUEDO AQUÍ Y SI NO ENCUENTRO UNA RESPUESTA CERRARÉ LA ZONA HOTELERA”: ‘Madres buscadoras’ colocan tienda de campaña dentro de la Fiscalía en Cancún 

CANCÚN, MX.- Deysi Blanco, integrante de las “Madres Buscadoras de Quintana Roo” instaló una casa de campaña al interior de la Fiscalía General del Estado, como exigencia para hablar con el titular de este organismo, Raciel López Salazar.

Un grupo de estas activistas marchó hoy desde Rancho Viejo, hasta estas instalaciones, en Cancún, para marcar los dos años de la desaparición de la menor Fernanda Cayetana, además de exigir resultados para dar con su paradero.

Las inconformes pidieron hablar con Raciel López Salazar, pero al enterarse que él estaba en Chetumal, pasaron a manifestarse afuera de su oficina, desde donde no se movieron.

Daisy Blanco, madre de Fernanda Cayetana, advirtió que no se retirará del lugar hasta que no la reciba el fiscal Raciel López y advirtió que llamará a más integrantes del colectivo para que la poyen en el plantón, “el tiempo que sea necesario voy a quedarme aquí, me voy a quedar aquí adentro”, dijo.

La madre de Fernanda mencionó que el personal de la fiscalía le informó que el fiscal podrá atenderla hasta el jueves, pero advitiró que no está dispuesta a esperar más tiempo “ya esperé dos años en no dar con Fernanda, un año en que el taquero y su mujer no dicen la verdad, no pienso esperar más”.

“Hoy me quedo aquí y si de aquí no encuentro una respuesta cerraré la Zona Hotelera de punta a punto”, advirtió la madre de la menor desaparecida.

Horas después, le informaron que el fiscal ya se encontraba en Cancún y que la vería en breve, lo que pondría fin a su plantón

Fernanda Cayetana desapareció el pasado 21 de julio de 2022 en la zona continental de Isla Mujeres. El principal sospechoso, su vecino de nombre Marco Antonio N., fue detenido en noviembre de ese año en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, luego de estar prófugo por varios meses.

La madre aseguró que esta persona fue capturada gracias al seguimiento que hizo ella en redes sociales, hasta el momento siguen sin dar con el paradero de la menor. (Agencia SIM)