“CADA QUIEN SERÁ RESPONSABLE SI QUIERE PERMANECER EN MOVIMIENTO CIUDADANO”: No podemos evitar que futuros regidores del partido renuncien para irse a otro afirma José Luis Pech, coordinador estatal de MC

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante la próxima integración de los ayuntamientos para el periodo 2024-2027, donde el partido Movimiento Ciudadano (MC) se convertirá en la segunda fuerza política, el coordinador estatal José Luis Pech Várguez reconoció que no pueden impedir que alguno de sus integrantes cambie de partido o se asuma sin partido “pero cada quien será responsable si quiere permanecer en MC”.

Señaló que el poder cambia a la gente “y dice el dicho: quieres conocer a alguien, dale poder porque antes eran tan amables y ahora no quieren ni saludar”.

Dijo que hubo personas que traicionaron al partido y se pusieron a la orden de las autoridades gubernamentales “pero eso son valores y principios individuales. hay quienes buscaran cualquier pretexto para irse a otro partido”.

Acompañado únicamente del próximo regidor en el ayuntamiento de Othón P. Blanco, Gustavo Pech Galera y del excandidato a diputado local, Mario Redondo, el coordinador estatal de MC aseguró que quienes decidan permanecer en el partido tendrán mejores oportunidades “aunque esperamos que no haya salidas para que se vayan a Morena”.

Asimismo, afirmó que será la coordinación estatal la única instancia encargada de analizar las solicitudes de ingreso a MC ante la desaparición del PRD como partido y la intención del gobierno de tratar de infiltrar gente y dañar lo que se ha consolidado.

En Playa del Carmen y Cancún pudimos evitar que entrara gente infiltrada del gobierno y habrá personas que deseen ingresar porque no alcanzaron sus propósitos en otros partidos.

No vamos a dejar entrar a nadie por muy amigo que sea de alguien o traiga su recomendación “hay militantes de MC que han invitado a otras personas a ingresar, pero son gente que tienen otros intereses y esas no tienen cabida, no queremos rémoras”., finalizó. (Noticaribe)