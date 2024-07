David Faitelson critica a Ana Guevara por llevar a todo su grupo de trabajo a París

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Los señalamientos en contra de Ana Guevara continúan y de nueva cuenta el periodista David Faitelson acusó incongruencias en el mandato de la directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), publicó reporteindigo.com.

Ahora, el analista de TUDN, cuestionó que la titular de la dependencia viajar a los Juegos Olímpicos de París 2024 con todo su equipo de trabajo a la justa veraniega que arranca el viernes 26 de julio.

Mencionó que no entiende su presencia en los Juegos Olímpicos 2024, pues el Comité Olímpico Internacional solo reconoce la presencia del Comité Olímpico Mexicano, así que Conade no tendría nada que hacer en el evento.

“Sigo sin entender a qué vienen Ana Guevara y todo su equipo de trabajo a París. La Delegación mexicana está en manos del Comité Olímpico Mexicano que es el órgano que reconoce el COI”.

“Ya la Conade repartió el dinero de nuestros impuestos en la preparación de los atletas. ¿A qué vienen a Paris? ¿A gastarse la plata que, supuestamente, no sobra para los deportistas?”, afirmó David Faitelson en redes sociales.

Faitelson ‘peleó’ con una persona del equipo de trabajo de Ana Guevara

Ante su comentario, David Faitelson recibió réplica por parte de Víctor Hugo Arteaga, periodista y parte del cuerpo de trabajo de Guevara, acusando el analista de “violencia de género”.

No obstante, Faitelson respondió y aseguró que el numeroso grupo que viajó con Ana Gabriel Guevara lo hizo primera clase, algo que ni siquiera el presidente de México hace.

“Mira @arteaganoticias. No te conozco. Sé que tú trabajas para Ana. No hables de violencia de género. No es eso. Déjate de estupideces. No seas tontito. Hablamos de corrupción”.

“Por cierto, dime cuántos integrantes del equipo Ana Guevara venían ayer de México a Paris plácidamente sentados en primera clase, del vuelo 179 de Air France, todo pagado por nuestros impuestos. Ni el presidente @lopezobrador_ viaja en primera clase…”, replicó. (Fuente: reporteindigo.com)