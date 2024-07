LA TRAICIÓN | Joaquín Guzmán López entregó a ‘El Mayo’ Zambada a cambio de ‘indulgencia’ para su hermano Ovidio y él mismo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La caída del Mayo Zambada es una historia de engaños, traiciones y el intento de uno de los hijos del ‘Chapo’ Guzmán por tratar de salvar a su hermano menor, Ovidio, quien se encuentra preso en Estados Unidos desde el 2023. Este es el relato de la detención del capo, reconstruido por la agencia Reuters, publicado por Grupo Fórmula.

Mientras un avión de hélice volaba el jueves hacia la frontera entre Estados Unidos y México para cruzar ilegalmente, agentes estadounidenses corrieron para recibirlo en un pequeño aeropuerto municipal cerca de El Paso, Texas, y arrestar a dos hombres que formaban parte de la realeza del narcotráfico mexicano.

El hijo del ex capo del Cártel de Sinaloa encarcelado Joaquín “El Chapo” Guzmán planeaba entregarse al aterrizar. El otro pasajero -el legendario traficante septuagenario Ismael “El Mayo” Zambada- no lo hizo y fue engañado para subir al avión por el hombre más joven, según dos funcionarios estadounidenses actuales y dos ex funcionarios familiarizados con la situación.

El arresto de Zambada siguió a largas conversaciones de entrega entre las autoridades estadounidenses y el hijo de El Chapo, Joaquín Guzmán López, dijeron las fuentes. Pero muchos funcionarios estadounidenses habían perdido la esperanza de que Joaquín se entregara, y fueron tomados por sorpresa cuando envió un mensaje de último momento diciendo que llegaría con un capo al que las autoridades estadounidenses habían estado persiguiendo durante cuatro décadas.

“El Mayo fue la guinda del pastel”, dijo un funcionario estadounidense, que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre los arrestos. “No se esperaba en absoluto”.

Así traicionaron al ‘Mayo’ Zambada

Guzmán López convenció a Zambada de abordar el avión diciéndole que volaban para ver bienes raíces en el norte de México, según los dos funcionarios estadounidenses actuales y un ex funcionario. Reuters fue la primera organización de noticias en informar sobre los arrestos, posteriormente una declaración del Departamento de Justicia el jueves por la noche confirmó que los dos hombres habían sido detenidos en El Paso. La agencia de noticias habló con funcionarios para elaborar un relato detallado de la operación.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), las dos agencias que llevaron a cabo la operación, sacaron a los agentes de sus oficinas locales de El Paso y apenas llegaron al aeropuerto cuando el avión privado aterrizaba, según a una quinta fuente, un funcionario estadounidense que se negó a dar más detalles sobre los arrestos. Un trabajador del aeropuerto internacional del condado de Doña Ana, cerca de El Paso, dijo a Reuters que vio un avión Beechcraft King Air aterrizar el jueves por la tarde en la pista, donde los agentes federales ya estaban esperando.

“Dos individuos descendieron del avión… y fueron detenidos con calma”, dijo el hombre, que se negó a compartir su nombre por temor a su seguridad.

El arresto inesperado de El Mayo, de unos 70 años, y la forma en que parece haber sido traicionado por Guzmán López, de unos 38 años, ha sacudido al mundo del narcotráfico mexicano, provocando temores de una sangrienta fisura en el Cártel de Sinaloa entre las dos familias que controlan las mayores bases de poder del grupo.

Zambada está acusado de ser uno de los traficantes más importantes en la historia de México, habiendo cofundado el Cártel de Sinaloa con “El Chapo” Guzmán, quien fue extraditado a Estados Unidos en 2017 y está cumpliendo cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Reuters no pudo determinar por qué Guzmán López traicionó al socio de su padre, aunque las cuatro fuentes actuales y anteriores dijeron que probablemente se debió a su deseo de obtener un acuerdo de culpabilidad más favorable con las autoridades estadounidenses y ayudar a su hermano, Ovidio, quien fue arrestado y extraditado a Estados Unidos en 2023.

Las autoridades estadounidenses han convertido a los jefes de la droga en objetivos clave, y con frecuencia llegan a acuerdos de culpabilidad con ellos a cambio de información que conduce a la captura de otras figuras de alto rango del cartel.

La comunicación por canales secretos entre funcionarios estadounidenses y Guzmán López se llevó a cabo a través de abogados, dijo el primer funcionario. Jeffrey Lichtman, quien representa a ambos hermanos Guzmán, se negó a hacer comentarios.

Zambada, que estaba en silla de ruedas, se declaró inocente el viernes en un tribunal de Texas de los cargos de drogas, que incluyen empresa criminal continua, conspiración para importar narcóticos y lavado de dinero. Su abogado, Frank Pérez, dijo que Zambada no vino a Estados Unidos voluntariamente. Guzmán López debe comparecer ante el tribunal la próxima semana en Chicago, donde fue acusado por primera vez por cargos de drogas hace unos 6 años.

Guzmán López es uno de los cuatro hijos de El Chapo, conocidos como Los Chapitos, que heredaron la facción del cártel de su padre. Joaquín y Ovidio tienen la misma madre, mientras que los otros dos hermanos, Iván y Jesús Alfredo, provienen del primer matrimonio de El Chapo.

En los últimos años, los hermanos han estado bajo una feroz presión de las autoridades estadounidenses, que los han convertido en sus principales objetivos antinarcóticos, presentándolos a ellos y al Cártel de Sinaloa como los mayores traficantes de fentanilo a los Estados Unidos. Las sobredosis de fentanilo han aumentado hasta convertirse en la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 45 años.

Ray Donovan, un ex funcionario de alto rango de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), dijo que las derrotas sufridas por los jefes clave del Cártel de Sinaloa en el pasado reciente se deben principalmente a su aceptación del fentanilo, que ha subido en la agenda política en Washington a medida que aumenta el número de muertes en las calles de Estados Unidos.

“El número de estadounidenses que mueren ha ejercido mucha más presión”, dijo Donovan. “El fentanilo los ha reducido”.

El viernes, el presidente estadounidense Joe Biden anunció los arrestos y prometió seguir combatiendo “el flagelo del fentanilo”.

Surge nueva generación del narco

Se sabe que los hijos de El Chapo son más violentos e impulsivos que Zambada, que tenía fama de ser un astuto operador al que le gustaba mantenerse en las sombras. Guzmán López también era visto como menos importante que sus otros tres hermanos.

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 15 millones de dólares por la captura de Zambada, que cofundó el Cártel de Sinaloa a finales de los años 80 con El Chapo. Por su cabeza había una recompensa de 5 millones de dólares por Guzmán López. Ambos hombres enfrentan múltiples acusaciones en Estados Unidos.

El primer funcionario estadounidense advirtió que todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre cómo o por qué Zambada, un jefe de cártel extremadamente cauteloso y experimentado, se encontró en ese avión.

La ministra de Seguridad mexicana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que México fue informado de las detenciones por el gobierno estadounidense, pero que las autoridades mexicanas no participaron en la operación. El presidente mexicano saliente, Andrés Manuel López Obrador, ha adoptado una estrategia cautelosa para enfrentar a los poderosos cárteles, frenando la cooperación en materia de seguridad con las autoridades estadounidenses por temor a que la estrategia anterior de Estados Unidos y México de atacar a los poderosos capos estuviera desencadenando más violencia en todo el país.

En octubre de 2019, el ejército de México arrestó a Ovidio, pero se vio obligado a liberarlo después de que cientos de soldados rasos del Cártel de Sinaloa bloquearan carreteras y se enfrentaran a tiros con los soldados mientras estos sitiaban la ciudad de Culiacán, la capital de Sinaloa. El ejército arrestó a Ovidio nuevamente en enero de 2023 y fue extraditado en septiembre del año pasado.

Matthew Allen, un ex agente especial a cargo de la división de Arizona de HSI que elaboró acusaciones contra Guzmán López y otras figuras del Cártel de Sinaloa, dijo que tanto Zambada como Guzmán López habían tenido conversaciones periódicas con funcionarios estadounidenses sobre la entrega a lo largo de los años.

Allen, que mantiene contacto regular con antiguos colegas de HSI, dijo que muchos traficantes, especialmente los de la generación más joven, se dan cuenta de que entregarse, pasar un tiempo en prisión y luego gastar su riqueza es una mejor opción que arriesgarse a morir a manos de rivales en México o ser capturados por las autoridades, lo que puede llevar a condenas de por vida. A algunos informantes se les permite ingresar a programas de protección de testigos.

“Están viendo que de esta manera pueden cumplir su condena y no tienen que estar mirando por encima del hombro durante el resto de su vida”, dijo.