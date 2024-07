NECESARIO QUE GOBIERNO SOCIALICE EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA LAGUNA NICHUPTÉ: Consideran los ingenieros civiles que requieren ser escuchados para que las obras respondan a las necesidades de la población

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque calificó el puente que se construye sobre la laguna Nichupté como una obra de ingeniería, el presidente de la Federación Mexicana de Ingenieros Civiles, Carlos Fierros Pacheco, lamentó que hasta el momento no se haya dado a conocer el proyecto integral o si cuenta ya con todos los estudios o se están haciendo sobre la marcha.

Además, consideró que hay información imprecisa sobre la obra ya que el gobierno federal, en la página de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), maneja su construcción bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP) cuando en la realidad no cuenta con inversión empresarial.

No sabemos cuál es la realidad o si la información publicada en la página oficial no está actualizada, pero es un hecho que la obra no cuenta con inversión privada, señaló.

Dijo que la Federación de Ingenieros Civiles ha solicitado información sobre la construcción de la obra y el proyecto “porque desde el punto de vista de ingeniería civil es una gran obra con retos para la ingeniería, pero desconocemos si hubo una planeación o si tiene ya los estudios completos o se van haciendo sobre la marcha”.

El gobierno federal solo nos dice y platica algunas cosas, pero necesitamos información no para criticar la obra sino para mejorarla y que responda a las características de la región, señaló.

Consideró necesario regionalizar los proyectos de obra para que cumplan con su función y con las necesidades de la población.

Fierros Pacheco reiteró la necesidad de que el gobierno del estado y la federación tomen en cuenta la opinión de los expertos y especialistas de la localidad sobre todo en estos momentos que el Estado se apoya en la obra que realiza el gobierno federal donde históricamente han ganado las licitaciones grandes empresas mexicanas.

Como ejemplo citó el caso de la remodelación de la avenida Luis Donaldo Colosio en Cancún donde ganó la licitación una empresa de Puebla. Hay participación de las empresas locales, pero en mínimo porcentaje y desconocemos el porcentaje ya que esos datos los manejan el Estado y los municipios. (Noticaribe)