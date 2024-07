CASO AYOTZINAPA | Justicia militar interroga a Alejandro Encinas en calidad de testigo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por primera vez, el ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, compareció en calidad de testigo dentro del juicio penal que se sigue en contra de 15 elementos del Ejército mexicano, por su presunta participación en los hechos que derivaron en la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en 2014, publicó Milenio.

En la diligencia, el ex funcionario rechazó que haya incurrido en irregularidades o que haya violado la presunción de inocencia de los implicados durante la investigación que encabezó, aunque reconoció que por instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló los nombres del personal castrense bajo investigación.

Fuentes con pleno conocimiento del proceso confirmaron a Milenio que la comparecencia de Encinas se realizó a petición de la defensa de los procesados el viernes 26 de julio dentro de la causa penal 15/2022 del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos penales Federales en el estado de México.

La declaración del ex funcionario, realizada a través de una videoconferencia, se pudo concretar pese a la oposición de los fiscales de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes argumentaban que esta no era procedente porque los mismos abogados de la defensa denunciaron al ex funcionario lo que originó una indagatoria que sigue en curso.

Sin embargo, la jueza federal a cargo del proceso, Raquel Ivette Duarte Cedillo, autorizó la comparecencia de Encinas al considerarla pertinente, pues tuvo una participación directa en el manejo y coordinación del caso.

De acuerdo con las fuentes consultadas, en su testimonio judicial Encinas Rodríguez eludió dar detalles en específico o respuestas concretas a los cuestionamientos para evitar autoincriminarse dentro de la indagatoria que la FGR tiene abierta por la denuncia de los abogados.

Lo que sí confirmó el ex funcionario fue que la presentación que hizo de los nombres de los militares investigados en el caso Ayotzinapa durante una conferencia matutina en Palacio nacional fue “una instrucción del Presidente” con la finalidad de informar a la ciudadanía del avance de los hechos. Consideró que esto no era una violación al debido proceso o presunción de inocencia.

Cabe señalar que en su calidad de subsecretario de Derechos Humanos Encinas coordinó durante casi tres años los trabajos de la llamada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ), una instancia que junto con la FGR y otras instituciones llevó a cabo diversos trabajos de recolección de información e investigación para tratar de esclarecer el caso.

En el contexto de esos trabajos Alejandro Encinas dio a conocer en agosto de 2022 los nombres de múltiples elementos del Ejército mexicano que posiblemente estaban implicados en estos hechos y en contra de los cuales se procedería penalmente por diversos delitos entre ellos desaparición forzada y delincuencia organizada.

Frentes abiertos

La comparecencia de Encinas forma parte del proceso de desahogo de pruebas del proceso penal que se sigue bajo las reglas del viejo sistema penal mixto en contra de los militares procesados. Una fase que se prevé se extienda aún por varios meses previo a conocer la sentencia.

Doce de los militares ya procesados por estos hechos se encuentran en libertad, pero con diversas medidas cautelares como la prohibición de salir del país. Hay otros tres procesados que siguen bajo prisión preventiva: el capitán José Martínez Crespo; el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa y los soldados Eduardo Mota Esquivel y Francisco Narváez Pérez.

De forma paralela la FGR mantiene bajo integración la carpeta de investigación iniciada desde 2022 a partir de la denuncia de los abogados de los militares por posibles irregularidades en la integración de estos casos. Entre los denunciados se encuentra Encinas, al que la defensa acusa de haber manipulado y fabricado evidencia para cuadrar una acusación en su contra.

El 18 de octubre de 2023, Alejandro Encinas renunció formalmente al cargo de subsecretario de Derechos Humanos para integrarse al equipo de la entonces precandidata a la presidencia Claudia Sheinbaum. En junio de este año la virtual candidata electa a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, designó a Encinas para que coordine los trabajos de transición en la capital.

Centro Prodh se opuso a comparecencia de Encinas

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que funge como asesor de los padres de los normalistas desaparecidos, se había opuesto a la comparecencia de Encinas solicitada por la defensa de los militares procesados al considerar que no era conducente pues el exfuncionario no fue testigo de los hechos que se le imputan a los procesados.

El director del Centro Prodh, Santiago Aguirre Espinosa, hizo valer por escrito su oposición a la comparecencia del exfuncionario, sin embargo, la jueza Duarte Cedillo desestimó sus alegatos bajo el argumento de que el testimonio de Encinas ya había sido admitida como prueba válida para el juicio desde el 30 de agosto de 2023. (Fuente: Milenio)