TRAS VARIOS DÍAS SIN EL SERVICIO: Bloquean vecinos de la colonia Colosio la avenida 25 de Playa del Carmen, por falta de energía eléctrica

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Alrededor de 50 vecinos de la colonia Luis Donaldo Colosio iniciaron esta mañana dos bloqueos en la avenida 25, uno a la altura de la calle 4 y otro en la 6 Norte, para exigir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que les restablezca el servicio de energía eléctrica, con el que no cuentan desde hace varios días.

Estos bloqueos comenzaron a eso de las 10 de la mañana, cuando vecinos de esta zona de la ciudad se congregaron en los cruces mencionados para realizar una manifestación pacífica.

Los manifestantes colocaron botes azules y cuerdas a lo largo de la avenida mencionada para impedir el acceso de automovilistas, sobre todo de los choferes de las combis que hacen uso de la calle 4, habitualmente.

A la altura de la calle 6 Norte, uno de los vecinos afirmó, en entrevista, que llevan días sin energía eléctrica y hasta el momento ninguna cuadrilla de la CFE ha arribado a la zona para arreglar el desperfecto.

Indicó que a muchas familias ya se les descompusieron sus aparatos electrónicos y alimentos que tenían almacenados en su refrigerador para consumo diario.

Aunado a ello, aseguró que han sido días muy difíciles para todos los afectados, pues los vecinos ya no aguantan el calor y los niños lloran a cada rato por el bochorno que se encierra en los domicilios.

Otra vecina exigió a la CFE que cumpla con darles el servicio, así como ellos pagan puntualmente su recibo por el uso de la energía eléctrica.

“No se vale, así como nosotros cumplimos con pagar, que ellos cumplan. Con un día que no pagues, ellos llegan y te cortan, y no se vale, sinceramente. Tenemos personas enfermas, personas con discapacidad, y nuestros alimentos ya se echaron a perder, y no es justo”, declaró.

Además, comentó que el radio de afectación abarca aproximadamente dos cuadras enteras que son, a su vez, más de 40 familias que no cuentan con energía eléctrica.

Por último, los manifestantes afirmaron que no levantarán estos bloqueos realizados en la avenida 25, hasta que la CFE finalmente les restablezca el servicio. (Agencia SIM)