Diputados aprueban por unanimidad el dictamen que topa salarios de los servidores públicos

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por unanimidad, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de reformas a la Constitución por la que los integrantes del Poder Judicial, de entes autónomos o de gobiernos que perciban más que el titular del Ejecutivo deberán recortar sus ingresos, publicó Expansión Política.

El ajuste a sus percepciones para sujetarse al tope de la remuneración presidencial se aplicará de manera retroactiva, sin importar derechos adquiridos, de acuerdo al artículo segundo transitorio que fue avalado, y que establece que eso procederá sin importar cuando entraron en funciones.

Las remuneraciones de las personas servidoras públicas que al momento de la entrada en vigor del decreto sean superiores a la establecida para el presidente, “deberán ajustarse a lo previsto en las fracciones I y II del artículo 127 constitucional dentro de los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente al de su entrada en vigor, con independencia de la fecha en que hayan iniciado el ejercicio de sus cargos”, se estableció en ese transitorio.

Las enmiendas a seis artículos constitucionales en materia de austeridad y percepciones de los servidores públicos forman parte del paquete de 20 iniciativas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, y recibieron el respaldo de los partidos opositores Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), además de los votos de Morena y aliados.

El dictamen recibió unanimidad en lo general y 35 en favor y dos abstenciones, en lo particular y fue turnado a la mesa directiva por lo que quedó listo sólo para proceder a la votación en el pleno camaral.

Así, se estableció por primera vez el detalle de en qué consiste y a cuánto asciende la “remuneración íntegra“ presidencial: “incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie y no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)”.

Además se fijó que no forman parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y, en general, aquellos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias

Durante el análisis del dictamen solamente prosperó una reforma, propuesta por Morena en voz del diputado Ismael Brito para indicar que no son 73 UMAS sino “73.04 veces la UMA” y que no podrán contratarse servicios “que no estén previstos” en disposición general, contrato colectivo o contratos colectivos de trabajo.

¿Cuánto gana AMLO?

El debate

En la discusión todos los partidos coincidieron en la conveniencia de la austeridad. Sin embargo los panistas fueron críticos al señalar, como lo hizo el diputado Santiago Torreblanca, que por cuidar los pesos se descuidan los millones, pues no hay forma de ser austeros cuando se recortan salarios pero se gastan millonarias sumas en megaobras.

El panista Jorge Triana dijo que en realidad el presidente López Obrador no percibe los 136,739 pesos que dice en el Presupuesto de Egresos de 2024, sino en “escenario conservador medio millón de pesos al mes”, entre prestaciones como Fondo de Aportaciones de Seguridad Social, Fondo de Ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldo, gratificación y compensación garantizada, prima quincenal, ayuda de despensa, seguro de vida institucional, seguro colectivo de retiro.

A eso debe sumarse “el prorrateo de la infraestructura pública que se utiliza en cuidar al presidente” como personal de seguridad, la ayudantía presidencial, los vehículos, la vivienda, los alimentos, vestimenta, dijo.

El panista puso el énfasis en que ni siquiera los afines a Morena cumplen con la austeridad y mencionó el caso del exministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien renunció para irse a apoyar a Morena y peleó por mantener todos los privilegios que tuvo mientras ejerció ese cargo aunque renunció anticipadamente y no completó los 15 años para poder retirarse con la totalidad de beneficios.

Ahora Zaldívar fue considerado para ser funcionario de la administración de la virtual presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que Triana fustigó: “se mencionaba que había miembros de la SCJN se negaban a ajustar sus remuneraciones para que quedaran por debajo del Presidente y yo estoy de acuerdo y eso lo veo muy mal y les voy a poner un ejemplo, el exministro Zaldívar sí gana en este momento 192 mil pesos mensuales por hacer absolutamente nada.

“Es un ministro desertor que no concluyó, sino que lo abandonó de golpe y porrazo. Bueno, pues no le correspondía esta remuneración y la litigó: solicitó y ahí está el escrito, dos camionetas blindadas del año solicitó que hubiera cinco empleados pagados con los impuestos de la gente, seis escoltas pagadas con los impuestos de la gente y hasta las computadoras quería llevarse, bueno los retretes no se los quería llevar porque no los pudo desmontar, pero iba por todo”.

A casos como esos agregó gastos superfluos contrarios a la austeridad como crear una Oficina de la Presidencia de la República para el béisbol, de 350 millones de pesos, por lo que “hay que ser parejos, la austeridad tiene que ser para todos. Queremos un gobierno austero. Queremos un gobierno que haga recortes funcionales con bisturí y que no los haga con hacha”. (Fuente: Expansión Política)