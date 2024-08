VENEZUELA | Fuerzas militares ratifican su ‘absoluta lealtad’ a Nicolás Maduro

VENEZUELA.- El ministro de la Defensa de Venezuela, general Vladimir Padrino, dijo hoy que las fuerzas militares ratificaban su “absoluta lealtad” al presidente Nicolás Maduro, un día después de que líderes opositores llamaron a las uniformados a respetar los resultados electorales y se colocaran del lado del pueblo, publicó latinus.us.

“Ratificamos nuestra absoluta lealtad al ciudadano Nicolás Maduro Moros”, dijo Padrino en un mensaje divulgado por la televisora estatal y en el que estuvo acompañado del alto mando castrense y jefes policiales.

“Estos fatuos e irracionales llamados persiguen resquebrajar nuestra unidad e institucionalidad, pero jamás lo lograrán“, agregó Padrino refiriéndose a la exhortación hecha por los líderes opositores.

La oposición, encabezada por María Corina Machado y Edmundo González, dijo el martes que se impuso en los comicios presidenciales con más de 7 millones de votos, frente a 3.3 millones de sufragios conseguidos por Maduro.

Los opositores han mostrado copias de las papeletas de 30 mil máquinas en las que sufragaron los venezolanos y las divulgaron en un sitio web.

El gobierno sostiene que también tiene copias de esas actas, pero aún no las han publicado, como tampoco lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya página web esta caída desde la madrugada del lunes 29 de julio, horas después del cierre de los comicios.

Machado, quien no pudo inscribirse como candidata porque en enero el Tribunal Supremo le ratificó una prohibición de ocupar cargos públicos, y González, un exdiplomático de 74 años que surgió como su sucesor, publicaron el lunes una carta conjunta en sus redes sociales exhortando a los uniformados a que respetaran el voto de los venezolanos.

Casi en paralelo a la declaración de Padrino, quien lidera la cartera de Defensa hace 10 años y ha sido sancionado por Estados Unidos, Machado divulgó un mensaje en sus redes sociales haciendo un llamado a los opositores a mantenerse unidos y con fe.

“El miedo no nos va a paralizar, lo vamos, como lo hemos hecho hasta ahora, a superar y no dejaremos las calles”, dijo Machado en un video de unos seis minutos en el que no se ve su rostro, sino una fotografía en un acto de campaña. (Fuente: latinus.us)