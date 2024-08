Mauricio Kuri critica ‘exclusión’ de Enrique Alfaro en reunión de Sheinbaum con gobernadores

QUERÉTARO, MX.- Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro, se pronunció por que las reuniones con Claudia Sheinbaum sean sin tinte partidista. Dijo que las elecciones ya terminaron y que quienes gobiernan deben atender los problemas de todos los ciudadanos y no sólo de los partidos que los impulsaron, publicó latinus.us.

Durante la mañana, la virtual presidenta electa sostuvo su tercer día de reuniones con gobernadores de diversas regiones del país, quienes le expusieron sus proyectos de infraestructura y desarrollo, y de la que fue excluida el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hasta que no se resuelva el conflicto poselectoral, luego de que Morena impugnó el proceso.

“Yo, por mi parte, desde que gané en el 2021, me quité la camisa de cualquier partido político, me puse la camisa de Querétaro, y no tengo ninguna diferencia total”, aseguró el mandatario queretano.

En esta ocasión tocó el turno a los gobernadores de Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán y Querétaro.

Los mandatarios estatales reconocen que si bien el tema en estas reuniones es infraestructura y desarrollo, la seguridad también debe atenderse, aunque tendrán que esperar a que la virtual presidenta electa nombre a los secretarios de la Defensa y Marina, así como al titular de la Guardia Nacional.

“Vamos a priorizar el tema de empleo, de economía, de medio ambiente, que es lo que estamos viendo. El tema de seguridad será motivo de otras reuniones específicas. Estas están convocadas para infraestructura básicamente infraestructura”, explicó Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán.

La gobernadora electa de Guanajuato, Libia García, aseguró que ya ha tenido reuniones con los actuales titulares de Seguridad y que se pretende continuar con los próximos responsables en esta materia. Esta entidad registra el mayor número de homicidios derivado de la lucha de los grupos delincuenciales que buscan el control de la región.

“La seguridad siempre es un tema multifactorial. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que unir esfuerzos la Federación, los estados y los municipios, ante la realidad que vivimos en el país. Nosotros presentamos un proyecto sólido para Guanajuato que tiene que ver con una regionalización de la seguridad, ya hemos estado platicando con el gobierno federal y hoy venimos a refrendar nuestra disposición de trabajo conjunto”.

Tras una reunión privada que sostuvo el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, con el titular del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que se debe garantizar el acceso a la salud de todos los mexicanos.

“Democratizar la salud, hacerla llegar a todos los mexicanos y, en este caso, a todos los nayaritas.

Hemos tenido el apoyo total del gobierno federal, en particular el Seguro Social y al sumar todas las infraestructuras que había antes dispersas, se eficientizan los servicios”, aseguró.

Más tarde se tiene contemplada otra reunión los gobernadores del Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Morelos. (Fuente: latinus.us)