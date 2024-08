TRAGEDIA EN BRASIL: Avión se estrella en Sao Paulo con 62 personas a bordo

BRASIL.- Un avión de la aerolínea Voepass, con capacidad de al menos 62 pasajeros, se estrelló este viernes 9 de agosto en una zona rural de São Paulo, Brasil, informó el Cuerpo de Bomberos del país, publicó El Financiero.

En un evento, el presidente Lula Da Silva informó: “parece que todos los pasajeros murieron”, en referencia a quienes iban a bordo del avión, por lo que pidió a los asistentes un minuto de silencio para las víctimas.

“Una noticia muy triste. Toda mi solidaridad con los familiares y amigos de las víctimas”, agregó el mandatario brasileño. Según informaciones de la televisión Globonews, en la aeronave iban 58 pasajeros y cuatro tripulantes.

El cuerpo de bomberos confirmó que el avión cayó en la ciudad de Vinhedo, pero no dio más detalles. De acuerdo con los primeros reportes, el avión bimotor habría partido de Cascavel, en Paraná, con destino a Guarulhos, São Paulo.

El accidente habría sido a las 13:25 horas (tiempo de Brasil) en la calle Edueta, en el número 2 mil 500. La ubicación está próxima a la carretera Miguel Melhado de Campos, por lo que siete equipos de emergencia laboran en el rescate.

Los hospitales de Vinhedo y Valinhos (SP) están siendo movilizados para recibir a las posibles víctimas. En el lugar del incidente acudieron cuerpos de Bomberos, Protección Civil y Policía Militar.

Se trataría de un avión de pasajeros bimotor, modelo ATR-72. Este modelo tiene capacidad, según la Agencia Nacional de Aviación Civil (Anac), para 68 pasajeros.

Así se vio el desplome del avión que cayó en São Paulo con 62 pasajeros

El canal local GloboNews mostró imágenes de una gran zona en llamas y humo saliendo de lo que parecía ser el fuselaje de un avión. Imágenes adicionales mostraron el avión cayendo verticalmente, girando en espiral mientras caía.

La autoridad aeroportuaria brasileña, Infraero, no confirmó de inmediato la información tras una solicitud de The Associated Press (AP). Ninguna aerolínea local informó de inmediato de la desaparición de uno de sus aviones.