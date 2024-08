“A ESTA JUEZA LE TEMBLÓ LA MANO”: Prepara abogada de Lydia Chacho recurso de revocación a fallo que ordena liberación de Mario Marín

CANCÚN, MX.- Araceli Andrade Tolama, abogada de Lydia Cacho, anunció que ya prepara el recurso de revocación en contra del fallo que emitió la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez para liberar a Mario Marín, exgobernador de Puebla, encarcelado desde el 2021 por los delitos de tortura y protección de redes de trata infantil.

En entrevista, la abogada calificó como “incongruente” la decisión de la jueza para que el exgobernador lleve su proceso en libertad, toda vez que el delito de tortura es considerado grave.

Cabe recordar que la tortura que sufrió Lydia Cacho tuvo lugar luego de la publicación del libro “Los demonios del Edén”, una investigación que acusaba al empresario Kamel Nacif de promover una red de pederastia.

Tras darse a conocer el libro, la periodista fue acusada de difamación y calumnias y el 16 de diciembre del siguiente año, ella fue detenida arbitrariamente en Quintana Roo.

Lydia Cacho fue trasladada a Puebla vía terrestre, y en el trayecto fue torturada psicológicamente por los oficiales, quienes amenazaron con abusar sexualmente de ella.

La abogada defensora afirmó que durante la audiencia le recordó a la jueza los antecedentes y las causas por las que el exgobernador se encuentra en una cárcel de máxima seguridad.

Además, refirió que le dijo a la jueza que Mario Marín estuvo prófugo por años y que aún conserva poder y dinero, factores que podrían usarse para fugarse de nueva cuenta y evadir su responsabilidad penal.

Señaló que, aunado a ello, presentó pruebas que acreditan que el exgobernador es un reo sumamente peligroso, motivo por el cual fue trasladado de la cárcel de Cancún a Almoloya de Juárez.

Araceli Andrade indicó que a la jueza no le parecieron importar los argumentos presentados y decidió liberar a Mario Marín, con algunas restricciones, al determinar que el delito del que se le acusa al exmandatario poblano no amerita prisión preventiva.

Comentó que Mario Marín tendrá que portar un brazalete electrónico, no podrá salir del país, pagará una caución de 100 mil pesos y además su proceso judicial lo enfrentará desde su casa, en Puebla.

La abogada defensora sostuvo que tiene hasta este miércoles para presentar el recurso de revocación, que ya prepara para revertir este fallo judicial.

“No sabemos cuál sea el resultado. Yo pensaba que este asunto estaba muy claro y hoy me han demostrado que no. La jueza ya le había negado la salida y ahora le dice que sí puede salir. Es desconcertante por todos lados. Yo creo que a la jueza le tembló la mano, y es muy irónico, porque todos escuchamos a Mario Marín, cuando dijo que ‘en Puebla no nos tiembla la mano y al que es delincuente le llamamos delincuente’. Entonces, a esta jueza sí le tembló la mano”, concluyó. (Agencia SIM)