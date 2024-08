Denuncian falta de representatividad y apoyo de regidores hacia sector indígena de Quintana Roo

CANCÚN, MX.– Javier Alarcón Mujica, presidente del Festival de Pueblos Indígenas, denunció la falta de representatividad y apoyo que realizan los regidores de los 11 municipios del estado hacia la población indígena.

Entrevistado este día en Cancún, en el marco de las celebraciones del Día Internacional de los Pueblos Originarios, Alarcón Mujica criticó la falta de voluntad política que tienen muchos regidores hacia el sector que representa.

Al hablar solo del municipio de Benito Juárez, el entrevistado señaló que muchos regidores, que ocupan las comisiones de asuntos indígenas, ni siquiera se acercan a apoyar a este sector poblacional ni conocen el tema por el cual fueron elegidos.

“Yo estuve en el Cabildo y le dije a la regidora, a su secretaria, que pronto iba a venir con la prensa a expresarme, porque no es justo lo que está pasando. ¿Dónde están los regidores? Yo nos los veo. No atienden al jefecito, no entienden a la jefecita”, añadió.

Alarcón Mujica aseguró que este año se acercó a la Comisión de Asuntos Indígenas para pedir ayuda a favor del festival que organiza, pero le negaron el apoyo que necesitaba para concretar este evento.

“Entonces, yo les dije ‘el sector indígena te tiene en ese lugar para que nos representes. O sea, que tú le regresas nada a nuestros hermanos, y les dices que no hay dinero’. Yo no gano un peso. Yo pongo”, sostuvo.

Aseguró que esta actitud de los regidores dista mucho de parecerse de los legisladores locales y algunos mandatarios, quienes sí ofrecen apoyo para apoyar al sector.

“No hay respeto hacia los pueblos indígenas, más que hasta donde alcanzan las cámaras. Entonces, yo voy con Jesús Pool Moo [regidor por Movimiento Ciudadano] y le digo ‘tú eres indígena, mi brother, somos indígenas, estás en tu derecho, yo también estoy en mi derecho de levantar mi palabra'”, concluyó. (Agencia SIM)