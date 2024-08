Sufre operador de Uber agresión de taxista en la Zona Hotelera de Cancún

CANCÚN, MX.- Carlos Calzado Calzado, operador de Uber, denunció que la madrugada de hoy sufrió una agresión primero por parte de un taxista, al recoger a dos turistas extranjeros en el restaurante Rosa Negra de la Zona Hotelera de Cancún, y luego por un elemento de la Policía Turística que acudió al lugar para atender el incidente.

En entrevista, el también comunicador señaló que, luego de recoger a los turistas y avanzar 100 metros del restaurante ya citado, el taxista lo acorraló y le arrojó varias piedras al auto, provocando daños en una ventana del vehículo.

“El turista extranjero que iba a mi lado derecho, adelante, recibió un baño de vidrios, que, por fortuna, por la película de polarizado que tiene se logró detener. Si no, hubiera sido grave, hubiera sido fatal”, añadió.

Calzado Calzado afirmó que, luego del ataque, llamó al número de emergencias 911 para que acudieran a la zona elementos de la Policía Turística y paramédicos.

“En ese lapso, como de 20 minutos, recibió todo tipo de injurias y mentadas de madre por parte de los taxistas. Hay que decir que los taxistas se quitan la camisa al momento de agredir y se la ponen ya cuando pasaron las cosas”, agregó.

El entrevistado aseguró que, antes de que llegaran los elementos de la Policía Turística, algunos taxistas retiraron sus vehículos de la zona.

Al llegar los policías, en lugar de averiguar lo que había ocurrido y cerciorarse que estaba bien, uno de los agentes lo enfrentó verbalmente y lo cuestionó a base de hechos que no habían sucedido.

“El policía se baja y me empieza a agredir. Aparte de que se tardó muchísimo, pese a que la comandancia está ahí cerca. Me empieza a decir que por qué rayos no le había dicho, que había pasado y no le había dicho nada”, contó.

“Entonces, tomó el radio y dijo que no necesitaba asistencia. Entonces lo volví a encarar y le dije por qué mientes. Y me empezó a gritar enfrente de los taxistas y me dijo que por qué no tenía los huevos de acercarme a señalar quien había arrojado las piedras. En todo momento, nunca le falté el respeto, que no tenía por qué hablarme así”, añadió.

Calzado Calzado comentó que en ese momento un Tsuru sin placas, cuyos tripulantes habían llegado momentos antes a apoyar al taxista en la agresión, arrancó y se retiró del lugar.

“Cuando me pregunta que por qué no le decía quién había arrojado las piedras, iba saliendo la gente en el Tsuru blanco. Entonces, yo le dije ‘ahí se te está yendo parte de la gente que participó en la agresión’. Entonces, eso lo tomó como pretexto, se subió a la camioneta y se fue, y ahí me dejó. Ahí estuve esperando que regresara, estuve como media hora en el lugar, y nunca llegó”, indicó.

Calzado Calzado sostuvo que después acudió a la Fiscalía General del Estado para denunciar esta agresión y al elemento de la Policía Turística, que no pudo presentarla porque le dijeron que el ataque contra el vehículo debía presentarlo el dueño del auto que operaba para Uber.

Con respecto al elemento policíaco, señaló que en la Fiscalía le dijeron que debía presentar su denuncia en Asuntos Internos.

Calzado Calzado exigió a las autoridades que abran la investigación correspondiente en contra de este elemento policíaco y el taxista que lo atacó.

“A mí lo que me sigue causando mucho ruido es la indolencia del gobierno municipal y del gobierno estatal. Tú imagínate, a la hora de que se bajó el turista, se tuvo que sacudir los vidrios de la cara, del pelo. La agresión, si bien fue contra el auto, fue contra el turista”, dijo finalmente. (Agencia SIM)