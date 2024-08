AMLO acusa a Marea Rosa de mentir e interpretar la Constitución a su modo

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la protesta contra la sobrerrepresentación de Morena y aliados en el próximo Congreso, realizada el domingo frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral (INE), publicó lopezdoriga.com.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador aseveró que los conservadores siguen mintiéndole a la gente con este tema, y apuntó que la manifestación ya estuvo “muy menguada” por parte de los conservadores.

Ayer hubo una manifestación, ya con poca presencia pero todavía siguen mintiéndole a la gente. Estaba yo viendo algunos asistentes a la manifestación y no tenían ni siquiera claro por qué se manifestaban, porque toda la manipulación que han llevado a cabo”, dijo.

“Y luego a ver si ponemos aquí sus peticiones para que nos ayuden abogados constitucionalistas, necesitamos expertos a interpretar, de veras, porque no es fácil de entenderlos qué es lo que quieren”, dijo

“En esencia, como la Constitución es clara y hay una ley que establece cómo distribuir los plurinominales, y así se ha hecho, cuando a ellos les convenía se aplicaba la ley, al pie de la letra, ahora como no les conviene quiere que se interprete la Constitución y que se interprete en la ley, pero lo plantean con términos, con conceptos jurídicos que se necesitan especialistas para explicarlo”, señaló.

Organizaciones opositoras y la excandidata presidencial mexicana, Xóchitl Gálvez, denunciaron el domingo ante el INE una “fraudulenta sobrerrepresentación”, en la que Morena y aliados tendrían más escaños en el Congreso de los que ganó en la elección, lo cual les permitiría reformar la Constitución sin obstáculos.

Cálculos preliminares apuntan que el oficialismo obtendría 83 senadores y 372 diputados, lo que le permitiría reformar la Constitución sin consenso de la oposición en la Cámara baja y lo deja a un voto de alcanzar dos terceras partes legales para hacer lo mismo en el Senado.

El mandatario mexicano acusó que “no cabe duda que la doctrina del conservadurismo de la derecha es la hipocresía”.

“Primero la ley es la ley y ahora hay que interpretar la ley, ya la ley no es la ley, ya está sujeta a interpretación, la Constitución y la ley secundaria, entonces quién va a interpretarla? ¿Quién tiene facultad para hacer eso?”, externó esta mañana.

“Al mismo tiempo no se habla, porque dicen ‘nos están robando 10 millones de votos’, dónde están las pruebas, eso dijeron, y los dirigentes, los camajanes, engañan a muchos que por ejemplo esto que estamos haciendo es fraude cuando nunca se habían llevado a cabo elecciones tan limpias y libres, cuando ahora hay una auténtica democracia y no como antes que falsificaban las actas, rellenaban las urnas, votaban los muertos y desviando también la atención”, agregó.

¿Por qué no son un poco y no es mucho pedir, honestos y aceptan al resultado, que es la decisión del pueblo? ¿Por qué no aceptan que el pueblo no es tonto, que tonto es el que piensa que el pueblo es tonto? ¿Por qué el clasismo, por qué el racismo?”, lanzó. (Fuente: lopezdoriga.com)