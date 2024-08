Retraso en permisos de Cofepris cuesta a langosteros de Cozumel 7 mdp mensuales

COZUMEL, MX.- Un total de 70 pescadores de langosta, en Cozumel, han dejado de recibir un aproximado global de 7 millones de pesos mensuales, porque la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no ha dado los permisos que requieren las empresas compradoras para exportar.

En entrevista, José Angel Canto Noh, presidente de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Cozumel, afirmó que se cumplió un mes y medio desde que se solicitaron dichos permisos y sin embargo Cofepris no ha aprobado este trámite que supuestamente entregan “en menos de 24 horas”.

El líder pesquero recordó que el año pasado los pescadores vendían su producto a dos empresas, quienes lo sacaban del país desde Yucatán. Sin embargo, resaltó que la Cofepris ha exigido que en cada estado las empresas exportadoras obtengan un permiso, el cual resulta tardado de recibir.

Esta situación ha ocasionado que, para no perder el producto, esta cooperativa realizó una alianza comercial con una empresa vendedora que compra la langosta a un monto por debajo del precio normal.

Indicó que esto ha ocasionado graves pérdidas para los pescadores, quienes ya no reciben las ganancias que deberían obtener por la venta de su producto, muy cotizado en el extranjero.

Canto Noh aseguró que esta problemática ha evidenciado además que las autoridades que están a la cabeza de la delegación de Cofepris no están lo suficiente capacitadas para atender las exigencias de los procesos productivos de la entidad.

“Nosotros sabemos que no tienen a gente verdaderamente capacitada, no tienen los lineamientos que el mismo gobierno federal pide. No tienen la gente para resolver algo que puedo hacerse en menos de 24 horas. Ya llevamos un mes y medio, y aún no se ha resuelto esto”, dijo, finalmente. (Agencia SIM)