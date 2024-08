Miley Cyrus se convirtió en la estrella más joven en recibir el título de ‘Leyenda Disney’

ESTADOS UNIDOS.- La cantante y actriz Miley Cyrus hizo historia al ser reconocida como la Leyenda de Disney más joven hasta la fecha, informó Billboard, publicó 24-horas.com.

La cantante y actriz fue homenajeada durante la Ceremonia Leyendas de Disney 2024 en el Honda Center en Anaheim, California, que podrá verse por streaming a partir de este 12 de agosto.

La velada repleta de estrellas sirvió como el gran final de D23, un evento de tres días descrito como la experiencia de fanáticos “definitiva” que incluyó paneles, exhibiciones y mucho más.

Este año la Ceremonia de Leyendas fue la más grande hasta la fecha, con 14 ídolos reconocidos que también incluyeron a Jamie Lee Curtis, Angela Bassett y Harrison Ford. Los Premios Leyendas de Disney comenzaron hace 37 años y desde entonces han honrado a más de 300 artistas.

La ceremonia de este año, conducida por Ryan Seacrest, disfrutó de varias primicias, desde ser la primera que estará disponible para streaming en Disney+ (a partir del lunes a las 2 p.m. del Pacífico/5 p.m. hora del este), hasta honrar por primera vez a una diseñadora de vestuario, la nominada a 12 premios Oscar Colleen Atwood, y celebrar a su leyenda más joven hasta la fecha.

“El Premio Leyendas de Disney es el honor más grande que nuestra compañía otorga”, explicó el CEO de Disney, Bob Iger, al lleno total del estadio.

“Se presenta como una celebración del talento, un reconocimiento al logro y, sobre todo, una expresión sincera de nuestra profunda gratitud”, dijo.

Uno de los momentos destacados incluyeron a Harrison Ford diciéndole a los fans “Amo la vida que me han dado”, a Danny DeVito presentando a su viejo amigo, el director y productor James L. Brooks, quien cocreó series exitosas como The Mary Tyler Moore Show y The Simpsons. Y a Dora Milaje de Wakanda ayudando al cineasta Ryan Coogler a presentar a Angela Bassett, uno de los más emotivos fue sin duda el premio a Cyrus. (24-horas-mx)