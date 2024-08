Por falta de denuncias no hay sanciones contra vanes que cobran de más: Imoveqroo

CHETUMAL, MX.- A pesar de las múltiples quejas en redes sociales por el aumento en la tarifa de transporte en la ruta de José María Morelos-Chetumal, si no existe una denuncia formal el Instituto de Movilidad (Imoveqroo) no puede actuar para sancionar esta irregularidad.

Así lo indicó Luis Rodrigo Alcázar Urrutia, director general del Imoveqroo, quien señaló que sí hay “mucho ruido” en las redes sociales, pero hasta el momento ningún usuario ha presentado su queja para poder vincular este hecho a algún concesionario.

“Yo necesito un ciudadano que me diga: el taxi número tal, a la hora tal y el día y el lugar, me cobró tanto, y ahí comienza la investigación”, explicó.

Informó que en lo que va del año no han aplicado multas a taxistas por cobros indebidos por la falta de una queja formal que otorgue todos los datos necesarios.

Asimismo, el director del Imoveqroo indicó que han tenido acercamiento con los sindicatos a quienes ya se les aclaró que no se ha autorizado ningún alza, “ellos han metido sus solicitudes, pero eso solo es una parte del trámite, tienen que presentar estudios que hasta el día de hoy no han presentado”.

Al ser cuestionado sobre la legalidad de los supuestos acuerdos entre los sindicatos de transporte y la ciudadanía para el alza en las tarifas, aclaró que para eso existe un marco regulativo, “no puede haber un acuerdo entre ciudadanos y sindicatos”.

Recordó que en semanas pasadas en Playa del Carmen quitaron un cartelón con tarifas que no estaban autorizadas, pero no hubo sanción ya que no se pudo relacionar con un concesionario. (Agencia SIM)