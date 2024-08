BECAS AYUDAN MAS SON INSUFICIENTES: Desisten jóvenes de estudiar la universidad, por carencias económicas en José María Morelos

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Manuel Dzib Moo, director general del Instituto de la Juventud de José María Morelos, afirmó que la mayoría de los jóvenes que cursan el bachillerato optan por no inscribirse a una universidad, por las carencias económicas que viven sus familias.

En breve entrevista, el funcionario municipal afirmó que las becas que destina la Federación han ayudado mucho a los estudiantes a seguir sus estudios, pero en muchos casos, dado el nivel de pobreza, esto no basta.

Señaló que esta problemática ha ocasionado que muchos jóvenes no se conviertan en profesionistas y tengan que laborar en un trabajo con sueldos bajos.

“En 2030, los jóvenes van a ser el 57 por ciento de la población. Esto quiere decir que, si no los preparamos, si no les damos todo lo necesario para seguir con sus estudios y nos los incluimos en la toma de decisiones en el municipio y en el estado, pues algo no estamos haciendo bien”, añadió.

El funcionario afirmó que hay muchas cosas que todas las autoridades podrían hacer para garantizar oportunidades para los jóvenes.

Agregó que una propuesta que podría ayudarlos sería que los jóvenes reciban desde bachillerato, y ya no desde la universidad, las herramientas para que puedan emprender algún negocio.

“Creo que las becas sí van de acuerdo con las necesidades de los jóvenes, pero sí pudieran encontrar una forma de generar ingresos, sería muy bueno por esa parte”, concluyó. (Agencia SIM)