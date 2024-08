Emite Alfonsina Sánchez disculpa pública para Ana Paty Peralta, tras sanción por violencia política de género

CANCÚN, MX.- Alfonsina Sánchez Cruz, fundadora de Morena, realizó esta mañana la disculpa pública dirigida hacia Ana Paty Peralta, alcaldesa de Benito Juárez, esto luego que el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) la apercibiera y a un medio de comunicación, para cumplir con dicha ordenanza emitida desde abril pasado, por incurrir en Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género (VPMRG).

En rueda de prensa convocada en la explanada del Palacio Municipal, la fundadora morenista afirmó que hubiera preferido no realizar la disculpa pública y terminar en la cárcel, pero su familia la convenció de hacerlo.

Declaró que cumple con la orden emitida en la sentencia dictada por el Teqroo en el expediente PES/005/2024 y su acumulado PES/016/2024, pero no comparte su contenido, que considera viola su libertad de expresión.

Alfonsina Sánchez Cruz resaltó que ella es una mujer asalariada, y que no ejerce ningún cargo público, y, sin embargo, el “aparato institucional” se “ensañó” al sancionarla a ella y a un medio de comunicación, que sólo difundió sus dichos.

“Sin ser emplazada, fui condenada, y, sin embargo, acato el mandamiento judicial. Hubo un momento en el que pensé afrontar las consecuencias para prevalecer mi honor y mi dignidad. Sin embargo, existe la posibilidad de acatar la ley sin renunciar a mis principios morales, éticos y a mi ideología política”, sostuvo.

“Por ello, ofrezco una disculpa pública a la ciudadana presidenta del municipio de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, porque a través de una rueda de prensa publicada es lo que dictó el tribunal, y así lo estoy haciendo”, añadió.

Finalmente, Alfonsina Sánchez, sostuvo que usar la Violencia Política de Género como instrumento para callar las denuncias atenta contra la libertad de expresión y los derechos humanos, de suma importancia para la sociedad.

“Reconozco mi imprudencia al usar, quizá, palabras que no fueron correctas, es por ello que el contexto y todos los elementos deben tomarse en cuenta, analizarse cuidadosamente, para considerar que una conducta es de VPG, lo cual, desde luego, no podrá alcanzarse si no se juzga con perspectiva de género”, agregó. (Agencia SIM)