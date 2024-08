SIN PRESUPUESTO IMOVEQROO PARA LICITAR ADQUISICIÓN DE CHALECOS Y CALCAS: Aclara Rodrigo Alcázar, titular de la dependencia, que están a la espera del resultado de las negociaciones con los motociclistas y el gobierno del Estado para elaborar el reglamento

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque el jefe de gabinete José de la Peña confirmó la adquisición de chalecos para motociclistas, los cuales ya se encontraban en las recaudadoras de rentas, el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo), Rodrigo Alcázar Urrutia aclaró que aún no cuentan con la partida presupuestal correspondiente por lo que no han iniciado el proceso de licitación correspondiente.

Explicó que el instituto requiere de por lo menos 42 millones de pesos, de acuerdo con las reformas hechas a la Ley de Movilidad, para la adquisición de los chalecos y las calcas que se entregarán a los motociclistas. Insistió que hasta el momento no se ha hecho la licitación correspondiente porque las autoridades se encuentran en negociación con los motociclistas para lograr acuerdos.

Alcázar Urrutia señaló que el reglamento es elaborado con base en esos acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones en donde también se aceptó la posibilidad de establecer un Registro Estatal de Motociclistas y avanzar en el proceso de regularización de sus documentos.

En el reglamento quedarán establecidos los lineamientos para la aplicación del uso de chaleco rotulado, sus especificaciones, y una vez alcanzadas esas negociaciones vendrá el proceso de licitación pública, explicó.

Insistió que hasta el momento no hay compra de chalecos por la falta de presupuesto “cuando tú haces una ley metes una propuesta sobre el impacto presupuestal y en estos momentos ni siquiera tengo esa suficiencia presupuestal lo que quiere decir que tampoco puedo licitar, pero hasta que no tenga un reglamento, un lineamiento y características para licitar no puedo hacerlo.”

El funcionario mencionó, que, si se logra avanzar en las mesas de trabajo que se llevan a cabo entre la secretaría de gobierno con los representantes de los grupos de motociclistas y moto repartidores, podría ser en este ejercicio fiscal cuando se haga la licitación y entonces sí se proceda a adquirirlos y almacenarlos, para iniciar con la distribución a los conductores de estos vehículos motorizados. (Noticaribe)