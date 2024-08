Televisa Univisión ataja críticas de AMLO a ‘La Casa de los Famosos’ con cifras récord de audiencia…

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Las polémicas que giran en torno a ‘La Casa de los Famosos México 2024′ ya rompieron barreras. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado al respecto durante la conferencia mañanera que ofreció el jueves 15 de agosto en Palacio Nacional. El mandatario no profundizó en las acusaciones de violencia que pesan contra Adrián Marcelo, pero minimizó el impacto del reality en la sociedad y apeló al buen juicio de todos, publicó infobae.com.

“La verdad es que yo he escuchado del programa, nunca lo he visto. No sabía de qué se trataba, no sé de qué se trata. Lo que puedo comentar es que deben garantizarse las libertades y si hay excesos yo creo que les afecta a los productores del programa y a la televisora (…) Más que una censura de una oficina o de un gobierno son los ciudadanos, a lo mejor ni rating tiene”, declaró.

“Cualquier familia que empiece a ver que hay un programa de puras vulgaridades, no le importa, no le interesa. Además, cuando hablan de éxito hay que ver cuánto porque somos 130 millones de habitantes (en México), cuántos creen ustedes que ven ese programa… a lo mucho 10″.

Después de que AMLO compartió su punto de vista sobre el reality show, Televisa Univisión publicó un contundente comunicado en defensa del proyecto que calificó como: “El suceso mediático más relevante en la historia del país”.

“En Televisa Univision estamos muy agradecidos y sorprendidos con el enorme interés que ‘La Casa de los Famosos México 2024′ está generando en la sociedad mexicana. Las principales métricas hasta el momento son: Más de 6.5 millones de reproducciones de video en redes sociales en tan solo tres semanas de esta temporada, convirtiéndola en el programa con más video views en la historia de México”.

Como muestra de ello, la empresa aseguró que hasta el momento tiene un 30 por ciento más de audiencia en comparación a la emisión del año pasado y tan sólo el domingo 10 de agosto se registraron más de 35 millones de votos del público.

“La Casa de los famosos México 2024 es un hito audiovisual y fenómeno social nunca antes visto en la televisión mexicana y en las plataformas digitales. Agradecemos a la audiencia y a los patrocinadores de este programa su interés para, entre todos, seguir generando otro suceso extraordinario de la televisión mexicana para el mundo”.

Asimismo, Televisa Univision agradeció a todos los patrocinadores del proyecto. Esto después de que en redes sociales comenzara a circular un rumor sobre que varias marcas abandonaron ‘La Casa de los Famosos’ por las polémicas que persiguen a Adrián Marcelo.

El comunicado termina con una promesa: “En las seis semanas restantes del programa, habremos de cuidar hasta el último detalle y asegurar que se un programa paradigmático”.

Y es que Andrés Manuel López Obrador recomendó que los dueños de la empresa se autolimiten por cuestiones de decencia y ética: “Emilio Azcárraga, los dueños de Televisa, porque ni modo que estén permitiendo vulgaridades, presiones tóxicas o insultos, eso depende de ellos, que no haya censura”. (Fuente: infobae.com)