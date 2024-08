Cuestiona Marea Verde prisión domiciliaria otorgada a maestro acusado de violación; denuncian falta de compromiso real del gobierno en la lucha contra la violencia hacia la mujer y la trata de personas

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante el beneficio de prisión domiciliaria otorgada al maestro de educación física, Eduardo “N” acusado de violación en agravio de una estudiante de la academia Alphas Agartha a unos días de cumplir 4 años de prisión, colectivas de Marea Verde, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense, cuestionaron la supuesta lucha de la administración de la gobernadora Mara Lezama para erradicar la violencia contra la mujer al dejar impunes a agresores sexuales.

“Hay quienes aún piensan que este gobierno tiene una lucha frontal contra la violencia hacia la mujer y la trata de personas “pero la realidad es que sigue existiendo e incluso se ha fortalecido la corrupción y colusión del Estado (con todas las autoridades involucradas: Derechos Humanos Quintana Roo, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo, Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, Poder Judicial de Quintana Roo, Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Poder Judicial Federal, etc.), para dejar impunes a los proxenetas y tratantes”, afirmaron.

A través de un comunicado hicieron público que a cuatro años de que la víctima denunció la agresión sexual de la que fue objeto hasta el momento no ha logrado tener justicia ya que la autoridad judicial no ha dictado sentencia a pesar de todas las evidencias que existen para acreditar el delito, sino que además la victima sigue sufriendo las consecuencias y la afectación por las agresiones sexuales y de “horrible frustración, enojo, impotencia e ira al enterarse que su violador (como el de muchas otras alumnas que no se atrevieron a levantar la voz), el día viernes 16 de agosto de 2024, dada la dilación con la que han actuado todas las autoridades involucradas, logró irse a su casa a “seguir su proceso” en compañía de su hijo (menor de edad por cierto), con arraigo domiciliario, en plena burla a sus víctimas y a la sociedad”.

Manifestaron las colectivas que pareciera que tanto Gobierno como sociedad siguen normalizando el mensaje de permisividad de la violencia, a tal grado que ahora va a ser más recurrente escuchar como los asesinos, feminicidas, violadores, proxenetas y tratantes se libran de la acción de la justicia.

Manifestaron su preocupación por el hecho de que las víctimas no han sido notificadas de la prisión domiciliaria otorgada al ex entrenador acusado de violación ni de las medidas dictadas para evitar que evada la actuación de la justicia; además del hecho de que la jueza a quien identificaron como Trinidad exigió a la víctima presentarse a la audiencia a pedir informes “sin importarle que eso signifique enfrentar a su agresor/violador y perder parte del avance que ha tenido para lograr un poco de estabilidad emocional”.

Cuestionaron el hecho que el gobierno exhorte a las víctimas a denunciar cuando es evidente que las victimas resultan afectadas y expuestas por lo que exigieron al gobierno del estado acciones reales y no simulaciones para acabar con la violencia hacia las mujeres y sanciones ejemplares a quienes ejercen violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres. (Noticaribe)