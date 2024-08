Denuncia delegado de Plyuc desinterés del gobierno municipal para reforzar seguridad

FELIPE CARRILLO PUERTO, MX.- Gabriel Cahuich Chuc, delegado de Polyuc, denunció el abandono en el que el gobierno municipal tiene a los habitantes de esta comunidad, sobre todo en materia de seguridad.

El delegado indicó que, al tomar el cargo, entregó a la presidenta municipal, Mary Hernández Solís, una lista con las principales carencias del poblado y las exigencias de sus pobladores, entre las que destaca contar con mayor seguridad.

Mencionó que tras el reciente enfrentamiento a balazos entre una familia en la que presuntamente está involucrado un militar retirado, la comunidad ha manifestado que viven con temor ante otro posible hecho violento.

“Como delegado, hago mi gestión, pero no me hacen caso. ¿Qué voy a hacer?, está en sus manos. Por eso, mis hermanos mayas ya no creen. Tenemos muchos problemas, de verdad no sé cuándo van a mirar en Polyuc para darse cuenta lo que pasa”, reclamó.

Señaló que su periodo como delegado está por concluir y, a pesar de las reiteradas peticiones al gobierno municipal, éste solo les mandó patrullas descompuestas, por lo que la gente está muy molesta, concluyó. (Agencia SIM)