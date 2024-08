“EL SERVICIO NO SE HA REGULADO PORQUE EL GOBIERNO NO HA QUERIDO”: No regula gobierno estatal el servicio de Uber por exigir condiciones absurdas, afirma representante de choferes 

CANCÚN, MX.- El gobierno estatal no ha regulado el servicio que presta Uber, porque las veces que lo ha intentado ha intentado aplicar exigencias absurdas, como fijar como requisito una licencia especial para que los choferes puedan operar.

Lo anterior lo informó Águeda Esperilla Soto, representante de los conductores de Uber en Cancún, al ser entrevistado esta tarde, luego que ayer más de 600 taxistas se manifestaran en frente del Palacio de Gobierno en Cancún para exigir la regulación de las plataformas digitales de transporte.

En ese sentido, Esperilla Soto afirmó que el gremio que representa, en su momento, ha frenado los “malos intentos” del gobierno del estado para regularlos, mediante amparos “para que nos pidieran ese tipo de licencias”.

“Entonces, el servicio de Uber no se ha regulado, porque el gobierno del estado no ha querido, las exigencias que pide son difíciles, son absurdas, son ilegales, y son tan ilegales que Uber se fue a amparar”, añadió.

La representante de Uber que, mientras tanto, el gobierno del estado no pueda “hacer nada” en contra de los operadores de esta plataforma, ya que cuentan con un amparo, emitido en 2023 por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, quien en su fallo estableció que “las leyes de transporte en Quintana Roo son inconstitucionales y no pueden aplicarse para Uber, pues es un servicio privado y no público”.

Águeda Esperilla Soto además recordó que a pesar de que Uber no está regulado como servicio, ha formalizado acuerdos con el gobierno estatal y los sindicatos de taxis.

“Entonces, no entiendo a razón de qué salen ahora con esto [la protesta de ayer]”, añadió.

Por último, la representante de Uber dijo que es posible que, a raíz de la protesta de ayer, puedan aumentar las agresiones de taxistas contra los operadores de esta plataforma.

“Si fuera así, volvería a verse evidenciada la protección de la autoridad con el sindicato, porque no tienen ellos por qué agredirnos, porque de todas las agresiones que sufrimos, ni una sola fue resuelta. […] Entonces, si ahorita los taxistas regresaran a lo mismo, nosotros seguiríamos evidenciando, denunciando y llamando la atención”, finalizó. (Agencia SIM)