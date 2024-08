‘NO TERMINAMOS BIEN’: Padres de los 43 normalistas dan por finalizado diálogo con gobierno de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- No habrá más reuniones entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace casi una década y el presidente Andrés Manuel López Obrador debido a que, explicaron los representantes de las víctimas, en 2022 se frenaron las indagatorias. “No terminamos bien”, dijeron, publicó La Jornada.

“Cuando, digamos, tocamos las fibras sensibles del Ejército mexicano, ahí ya no se pudo avanzar y ahí vino un quiebre, una crisis, incluso en la relación, en el diálogo que llegamos hasta el día de hoy”, sostuvo en entrevista el representante legal de las familias, Vidulfo Rosales, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

En declaraciones a medios al salir del que fue el último encuentro de las familias con el mandatario federal en Palacio Nacional, el abogado comentó que confían en que con el gobierno entrante de Claudia Sheinbaum se tenga un anueva ruta para seguir el caso y alcanzar la verdad, la justicia y la localización de los jóvenes desaparecidos de manera forzada el 26 de septiembre de 2014.

“Hubo un diálogo, pero un diálogo tenso, con muchas tensiones en las últimas reuniones, entonces no terminamos bien con este gobierno, terminamos mal. Sin embargo, se abre una nueva, viene un nuevo gobierno, esperamos que en ese se pueda reconstruir el diálogo, se pueda reencauzar el caso Ayotzinapa y se pueda trazar una nueva ruta que nos lleve a retomar las líneas importantes que hay, porque hoy hay líneas importantes de investigación que ahí están paradas, que desde el 2021 para acá ya no se siguieron”, subrayó.

Tras el encuentro con López Obrador celebrado esta mañana, los padres y las madres no ven sentido a seguirse confrontando, por lo que aun cuando faltan 34 días para que el mandatario concluya su administración, no encuentran sentido sostener más reuniones con él.

Esto, dijo Rosales, debido a que salvo un par de detenciones, una de ellas relevante, la de Marco Antonio Ríos Berber, “La Pompi”, y algunas búsquedas en terreno, en ésta y otras reuniones el gobierno federal no ha aportado nueva información que los padres consideren relevante.

“No tuvimos ningún avance, ninguna respuesta, en razón de lo cual ya la posición de los padres es que ésta es la última reunión, entonces nosotros no vemos condiciones ya de una próxima reunión en la que las reuniones pues nada más son confrontaciones, entonces creo que los padres fueron muy claros ahí en ese sentido. No tiene caso estar viniendo a confrontarnos cuando resultados sustantivos o substanciales no estamos teniendo”, detalló el litigante.

Rosales aceptó que el gobierno de López Obrador mantuvo una actitud de resolver el caso al inicio de su administración y hasta 2021, sin embargo, cuando “se tocó al Ejército, eso ya no existió. Ya no se pudo avanzar y ahí vino un quiebre, una crisis, incluso en la relación, en el diálogo que llegamos hasta el día de hoy”.

—¿Cree que el próximo gobierno sí toque al ejército? —se le interrogó.

—No sabemos, eso ya lo habremos de ver en los primeros días de su gobierno, las primeras reuniones que tengamos con ella (con la presidenta), en la nueva ruta que tracemos respecto a cómo va a seguir este caso.

Recalcó que la exigencia de las familias es que haya verdad y justicia, y que se llegue al paradero de los estudiantes desaparecidos.

Un grupo de familiares y padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llega a Palacio Nacional, donde sostendrán una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la Ciudad de México, el 27 de agosto de 2024. Foto Luis Castillo

Peña, Visiones encontradas

Por otro lado, previo a la reunión, Rosales difirió de la posición del fiscal del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, en torno a si hay o no posibilidad de citar a declarar al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Esto luego de la nueva polémica surgida por el hecho de que la versión oficial en el pasado gobierno sobre estos crímenes, conocida como la “verdad histórica” se habría construido en reuniones en Los Pinos, que eran encabezadas por el ex mandatario, como ya lo había revelado quien fuera presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para este caso, Alejandro Encinas en su segundo informe.

Mientras el fiscal dijo que los señalamientos de Zerón, sobre esas reuniones donde estuvo Peña Nieto, representan “sólo una expresión de una persona que está involucrada en los hechos y que está huyendo”, por lo que no consideró que sea suficiente para citarlo a declarar; el abogado de los familiares dijo que si hay elementos.

“Si Tomás Zerón está diciendo que es un actor clave (Peña Nieto), que fue uno de los artífices de la ‘verdad histórica’, que a él le encargaron edificar esta investigación y si él dice que le dieron órdenes, pues es importante, se debería tomar con suma seriedad esa declaración que hizo. No en vano Encinas en su segundo informe ya lo delineaba, ya lo ponía sobre la mesa.

“Creo que aquí no hay excepciones en la investigación, si hay una línea, si hay datos de prueba que indican en una probable responsabilidad en irregularidades en la investigación, en encubrir, yo creo que deben ser investigados. No porque sea ex presidente de la República no se le va a tocar”. (Fuente: La Jornada)