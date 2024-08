Adán Augusto coordinará la bancada de Morena en el Senado; Noroña presidirá la Cámara Alta

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Por unanimidad, el senador electo de Morena, Adán Augusto López Hernández, será el próximo coordinador de la bancada guinda en el Senado, mientras que Gerardo Fernández Noroña presidirá la Cámara Alta.

Durante la plenaria de senadores de Morena, desde el Hotel Royal, en la alcaldía Tlalpan, las y los legisladores federales electos eligieron por consenso al ex secretario de Gobernación y al todavía diputado del PT.

Apenas en julio, el legislador y uno de los principales defensores del presidente Andrés Manuel López Obrador, había dicho que no aspiraba a la coordinación legislativa.

“Yo voy ser un senador de a pie. No aspiro a ninguna responsabilidad dentro del Senado de la República. A la coordinación… ya dije: ‘ya me chingaron’, así fue, y no aspiro a ninguna, a nada”. (Fuentes: Proceso / Milenio)