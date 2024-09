CON EL SARTÉN POR EL MANGO: Inicia este martes la XVIII legislatura con el control político de Morena compartido en medio de negociaciones con el PVEM

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Con el control de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) y de la mesa directiva por parte de Morena para el primero año de ejercicio legislativo, seguido por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), este martes inicia funciones la Décimo Octava legislatura para los próximos tres años.

De manera previa, y en periodo extraordinario de sesiones, los integrantes de la Décimo Séptima legislatura aprobaron la iniciativa de reforma a la Ley orgánica del poder legislativo, presentada por la fracción parlamentaria de Morena, para garantizar que el partido guinda pudiera controlar la presidencia de la Jugocopo dos años y el PVEM un año quedando fuera el PT. El argumento de la iniciativa fue “darle certeza laboral a los trabajadores y evitar movimientos internos que únicamente generaban incertidumbre”.

A partir de este martes asumirán funciones como diputados en la XVIII Legislatura Wilbert Alberto Batun Chulim -quien logró obtener el triunfo tras haber solicitado licencia para separarse del cargo en la XVI legislatura-, Andrea del Rosario González Loria, Rubén Antonio Carrillo Buenfil -dirigente de taxistas de Cancun-, Alexa Murguía Trujillo, Hugo Alday Nieto -quien logró la reelección -, Paola Elizabeth Moreno Córdova.

Así también Eric Arcila Arjona -ex director del Consejo para la Juventud y el Deporte en la administración de Mara Lezama-, María Jimena Pamela Lasa Aguilar, Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis -ex diputada en la XVI legislatura y ex secretaria general del congreso en la XVII legislatura.

También rendirán protesta María José Osorio Rosas, Renán Eduardo Sánchez Tajonar (quien se perfila como coordinador de la fracción parlamentaria del PVEM), Silvia Dzul Sánchez, José María Chacón Chablé -quienes lograron la reelecion- ; Diana Frine Gutiérrez García, Saulo Aguilar Bernés.

En el caso de los diputados plurinominales entraran por el PAN Reyna Lesley Tamayo Carballo -actual dirigente estatal- y Ángel Álvarez Cervera; por el PRI, Filiberto Martínez Méndez; por el PVEM Jorge Armando Cabrera Tinajero y Luz Gabriela Mora Castillo; por Movimiento Ciudadano, José Luis Pech Várguez y por Morena, Jorge Arturo Sanén Cervantes -quien se perfila como coordinador de la fracción parlamentaria -, Ricardo Velazco Rodríguez -quien logro la reelección Lilia Inés Mis Martínez. (Noticaribe)