“EL PUEBLO HIZO LA CHAMBA DE LA FISCALÍA, QUE NO SE QUIERAN COLGAR LA MEDALLA”: Marcha de protesta en Chetumal de familiares y amigos de la joven Dulce, desaparecida desde el miércoles y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado este lunes

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- “Nosotros les hicimos la chamba, si no fuera por la presión que ejercimos no hubieran salido a buscar a Dulce. Que la Fiscalía General del Estado no se quiera colgar la medalla”, afirmaron parientes y amigos que esta tarde realizaron una manifestación desde el Museo de la Cultura Maya hasta Palacio de Gobierno en protesta por la ineficacia e ineficiencia de la dependencia para responder a la denuncia de desaparición de personas.

Afirmaron que hubo necesidad que el pueblo actuara con el bloqueo de la carretera federal a la altura de la comunidad de Huay Pix y ejerciera presión para que las corporaciones policiacas iniciaran la búsqueda de la joven.

“Tienen perros, tienen drones, ahí están los policías, el ejército, la Guardia Nacional para buscar a las personas, pero no lo hacen porque ni quieren”, afirmaron.

Lamentaron que la gobernadora Mara Lezama haya cancelado el encendido de las luces con motivo del mes patrio, previsto a las 18:30 horas, luego de conocer que se iba a realizar una manifestación hasta Palacio de Gobierno.

“Es lamentable saber que no contamos con la Gobernadora que no se ha hecho presente, así como tampoco la presidenta municipal que no van a actuar, y al presidente le pedimos que ponga a trabajar a su gente en la búsqueda de personas”, afirmaron.

Andrea Alejandro lamentó que el gobierno no escuche al pueblo por lo que considero necesario que valoren mejor su decisión al momento de votar “hay que pensar mejor a quien vamos a elegir para que nos puedan responder”.

Recordó que desde el primer día reportaron la desaparición de Dulce y la respuesta que les dieron en la FGE es que tenían que esperar transcurra el tiempo, “pero transcurrieron los días y no se pusieron a trabajar. Lo hicieron únicamente porque la familia exigió con el bloqueo de la carretera y fue la única manera de que nos escuchen”.

“Es necesario que el pueblo actúe para que los funcionarios se pongan a trabajar, pero no debe ser así. Nosotros les hicimos la chamba que la FGE no se quiera colgar la medalla”, afirmó.

Es la primera persona a la que salen a buscar a pesar de que cuentan con todos los elementos, pero no salen a buscar porque no quieren; manifestó.

Dijo que hasta el momento desconocen si el cuerpo hallado en las inmediaciones de la comunidad de Calderitas corresponde al de Dulce Flores porque no le san permitido verlo para identificarlo además que la dependencia no detuvo al presunto responsable, sino que se entregó de manera voluntaria.

“Nosotros ejercimos presión para que ellos salgan a trabajar; salieron a trabajar porque el pueblo se los exigió y el presunto responsable se entregó por la presión que hizo la familia y el pueblo”, subrayaron. (Noticaribe)