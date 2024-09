Brian May, guitarrista de Queen, revela que sufrió un derrame cerebral leve

REINO UNIDO.- Brian May, guitarrista de la banda Queen, sorprendió a sus fans tras revelar, a través de un video, que tuvo un “pequeño derrame cerebral” que provocó que perdiera de manera temporal el control de su brazo izquierdo. El músico explicó que fue atendido de urgencia en el hospital Frimley en Reino Unido, lugar donde recibió una excelente atención y cuidados, publicó reporteindigo.com.

Como era de esperarse, la noticia corrió como pólvora, y aunque el percance lo tuvo hace una semana decidió esperar para dar al mismo buenas noticias; se encuentra en proceso de recuperación y aseguró que puede tocar la guitarra. Sin embargo, los médicos le impidieron algunas actividades como conducir o viajar en avión.

“La buena noticia es que, pese a los acontecimientos de los últimos días, puedo tocar la guitarra. Lo que fue algo que llegó a ponerse en duda debido a ese pequeño contratiempo de salud del que les hablo, que pasó hace una semana y lo llamaron un derrame cerebral leve”, reveló en el video compartido en sus redes sociales.

Brian May confesó que “se asustó un poco” porque se quedó sin control de su brazo izquierdo. De igual manera explicó que mantuvo en secreto su problema de salud debido a que no quería generar lástima o compasión de parte de sus fans y público en general. Les pidió a todos que no lo hagan porque lo van a “saturar de mensajes”, algo que odia.

Brian May ya ha enfrentado problemas de salud

El famoso guitarrista de la agrupación británica ya había tenido un susto relacionado con su salud. Fue en el año 2020 cuando tuvo un ataque al corazón. Más de 30 minutos sufrió dolor en el pecho, además de opresión y sudoración. Para su mala suerte, esto ocurrió cuando se recuperaba de un desgarre en el glúteo mayor.

A pesar de estos contratiempos sigue muy activo en su carrera musical, tanto que fue nombrado caballero por el Rey Carlos III por su música y caridad.

¿Quién es Brian May?

Brian May, de 77 años, tiene una larga carrera musical que se extiende por 40 años. Es miembro fundador de la icónica banda Queen. Además de ser guitarrista y compositor es un reconocido activista y astrofísico.

“Brian ha compuesto 22 éxitos mundiales para Queen, entre ellos, los himnos ‘We Will Rock You’, ‘The Show Must Go On’ y ‘I Want It All’, y poderosas baladas como ‘Who Wants to Live Forever’, ‘No-One But You (Only the Good Die Young)’ y ‘Save Me’. Ha alcanzado el respeto del público como un exitoso artista solista”, se lee en la página oficial del grupo. (Fuente: reporteindigo.com)