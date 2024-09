Preocupa a familias líneas de alta tensión sobre sus casas, en Ejido San Felipe

JOSÉ MARÍA MORELOS, MX.- Habitantes del ejido San Felipe piden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que reubique las líneas de alta tensión que pasan sobre dos predios y que ponen en riesgo a las familias que ahí habitan, esto ante la posibilidad de un cortocircuito.

José Nicolás May Rossel, comisariado ejidal de San Felipe, indicó que el tendido eléctrico pasa sobre dos viviendas, donde hay construcciones hechas con material de la región que podrían estar en riesgo.

“El temor de la gente es que les puedan caer las chispas si se produce un cortocircuito”, expresó.

Por esta razón, comentó que han solicitado a la paraestatal desde hace meses que se muevan los postes sobre la calle para cambiar la dirección del cableado, sin embargo, hasta el momento no se han presentado para realizar los trabajos.

“La comisión no dice que no, pero el problema es que no llegan”, reclamó.

Además, indicó que estos cables también pasan sobre la caseta de bombeo de la CAPA, donde han tenido más afectaciones por cortocircuitos, lo que los ha dejado sin poder bombear el agua a la comunidad.

May Rossel señaló que de manera constante sufren “apagones” por la falta de limpieza bajo las líneas de conducción, lo que los llevó a organizarse para limpiar 12 kilómetros y evitar que los árboles obstruyeran el cableado. (Agencia SIM)