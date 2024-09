Mujeres violentan a hombres cuando no preparan lunch o rechazan sostener relaciones sexuales, dice diputado morenista

TAMAULIPAS, MX.- Marte Alejandro Ruiz Nava, diputado morenista del Congreso de Tamaulipas, aseveró que las mujeres ejercen violencia sobre los hombres cuando no quieren prepararles lunch ni tener relaciones sexuales con sus parejas, publicó lopezdoriga.com.

En entrevista con medios desde el Congreso local, el diputado exhortó a que se dé visibilidad a la violencia que sufren los hombres y sugirió que, se cree un instituto de atención a los hombres así como existen los de mujeres.

“Si la mujer le levanta la voz al hombre, si no le hace el lonche, se podría decir que es microsituación de violencia, si no comparte una noche con él, es decir, que le duele la cabeza y no quiera tener una relación sexual, también es una microviolencia, porque no está cediendo a estar con su pareja”, dijo.

No es la primera vez que este legislador genera polémica con sus declaraciones pues en mayo pasado, había protestado, con una pancarta en la que aseguraba que los hombres también sufrían violencia.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Tamaulipas, de enero a julio de 2024, se han registrado 17 muertes violentas de mujeres y únicamente ocho de ellos se investigan como feminicidio.

Las autoridades también han recibido, en ese lapso, más de 8 mil llamadas de emergencia por reportes de violencia familiar en contra de mujeres en dicho estado. (Fuente: lopezdoriga.com)