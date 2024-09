“NOS TIENE CONSTERNADOS LA DELINCUENCIA”: Que ya también le tocó a la iglesia católica, dice el obispo de la diócesis Cancún-Chetumal, Pedro Pablo Elizondo

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Tras manifestar su preocupación por el índice delictivo que se registra principalmente en la zona norte de la entidad, el obispo de la diócesis Chetumal-Cancún, Pedro Pablo Elizondo, confirmó que iglesias han sido objeto de actos vandálicos y que incluso el hermano de uno de los sacerdotes perdió la vida tras recibir varios disparos.

Era un buen muchacho y no sabemos porque pasan esas cosas; además en otra de las iglesias entraron a robar y a uno de los sacerdotes, ya mayor de edad, a punto estuvo de darle un infarto, señalo.

Comentó que los responsables son de una banda proveniente de la Ciudad de México y que las autoridades lograron dar con ellos, “pero es algo preocupante. Es algo global pero que genera preocupación en Quintana Roo”.

Dijo que los delincuentes van por las alcancías.

Ya no respetan a nadie y estamos indefensos. A mi no me había tocado algo tan feo y nos consterna e indigna, subrayó.