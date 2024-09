“¡SIN CENOTES NO HAY PARAÍSO!”: Ambientalistas se manifiestan en estación del Tren Maya de Playa del Carmen

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Integrantes del colectivo “Sélvame del Tren” se manifestaron pacíficamente esta mañana en la estación del Tren Maya, para denunciar el impacto ambiental causado por esta obra federal, en el marco de las festividades por el Día de la dependencia.

Los manifestantes portaron banderas de México y mantas donde se leía la leyenda “Ecocidio” y “Sin cenotes no hay vida”, donde tras lanzar un mensaje gritaron en varias ocasiones “¡Viva México!, ¡Viva la naturaleza!”, para posteriormente gritar consignas como “Este treno no es maya, este tren es militar” y “Sin cenotes no hay paraíso”, entre otras cosas.

Los ambientalistas inconformes permanecieron afuera de la puerta de la estación del tren, ante la presencia de los turistas que arribaban al lugar.

Durante su intervención, el biólogo y ambientalista Roberto Rojo calificó como “asqueroso” que hayan tenido que colocar en la estación del tren plantas traídas de otros continentes para suplir la vegetación destruida en la zona.

Simbólicamente pidió un minuto de silencio por todas las especies, plantas, cuevas y ríos subterráneos que han muerto con este proyecto “ilegal y ecocida”, así como por las personas que han perdido la vida trabajando en esta obra.

También señalaron que en este día hacen presente el legado de destrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, al arruinar la selva y contaminar los acuíferos, la mayor reserva del agua del país.

Además, reclamaron que la construcción del tren provocó desplazamiento de comunidades, despojos, disfrazándolo de “justicia social”. (Agencia SIM)