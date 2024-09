Madres Buscadoras bloquean otra vez la Nichupté; ahora por caso de joven desaparecida

CANCÚN, MX.- Integrantes del colectivo Madres Buscadoras iniciaron esta mañana un bloqueo frente a los juzgados penales de Cancún, ubicados en la avenida Nichupté, previo a la audiencia que define la situación jurídica de la expareja de Francisca Mariner, desaparecida desde hace cuatro años.

María Patrón, madre de la joven desaparecida, comentó que esta manifestación es realizada como medida de presión para evitar que este sujeto, identificado como Ángel N, sea liberado luego de esta audiencia.

Afirmó que, desde hace varios meses, ha habido una serie de irregularidades para dilatar esta audiencia y empañar el proceso en contra de este sujeto, que es señalado de ser el responsable de la desaparición de la joven.

Comentó que, previo a la audiencia, personal de estos juzgados le negó su entrada a la sala donde se celebrará el juicio, pese a que esto atenta contra el principio de publicidad judicial.

“Siento que es una estrategia de ellos y me dicen ahora ellos que ya no me van a ocupar y no me están permitiendo ingresar a la audiencia. Entonces, es una situación complicada”, añadió.

Recordó que por la desaparición de Francisca Mariner, el 22 de junio de 2020, fue capturado Ángel N, quien se encuentra en el Cereso de Cancún.

Explicó que no ha sido posible localizar a su hija, porque el detenido se niega a revelar su paradero, asesorado por sus abogados.

María Patrón resaltó que ella permanecerá en este sitio hasta que este hombre sea condenado y declare dónde se encuentra Francisca Mariner. (Agencia SIM)