“SATISFECHO CON EL RELEVO”: Dice AMLO adiós a su militancia en Morena y a la vida pública

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El Movimiento Regeneración Nacional (Morena), realiza hoy su VII Congreso Nacional extraordinario en el WTC de la Ciudad de México, para elegir a su nueva dirigencia, que entrará en funciones el próximo martes 1 de octubre, cuando Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández Mora finalicen su gestión al frente de este instituto político.

Lo destacable fue el mensaje enviado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al que le dio lectura el presidente del Consejo Nacional, Alfonso Durazo Montaño, ante los miles de consejeras y consejeros del Movimiento; con mucha emoción, cumplió con la encomienda.

“No nos desanimaron el sol inclemente, ni los aguaceros, ni las feroces campañas lanzadas contra nosotros por los medios; ni las mafias que saboteaban nuestros eventos. Empezamos a luchar casi sin recursos, provistos de voluntad, convicción y amor por nuestra patria… Morena es la mayor fuerza política del país… volvimos a ganar la presidencia, incluso muchos más votos que en el 2018…

Los resultados son el esfuerzo de todos, pero también de los resultados de la doctora Claudia Sheinbaum, mujer de convicciones y de buen corazón, fue electa por casi 36 millones de votos y en próximos días entregará la Banda Presidencial, es logro de ella y de todo el movimiento”, por ello manifestó tener la certeza de que se harán las cosas bien y dijo sentirse satisfecho con el relevo. Pidió a sus correligionarios acompañarla con la lealtad y el entusiasmo que le dispensaron a él.

“Me retiro de la política, de la vida pública y de la militancia partidaria, con un enorme agradecimiento al pueblo y en particular de mis compañeros y compañeras que me ayudaron a ser Presidente y dirigente… Mi tarea está por concluir en unos días, pero este gran partido tiene un camino por delante… antepongan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido; mantengan siempre la unidad, la humildad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones florezcan en nuestras filas”.

En su carta, López Obrador pidió evitar la soberbia y que no roben, no mientan y no traicionen al pueblo, que colaboren con la construcción de una nación amorosa, agradeció todo el apoyo y les dijo “hasta siempre”.

Al tomar la palabra la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, recordó que Morena inició en noviembre del 2012, y que Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente de México, “aunque no le guste que lo digamos”.

Sheinbaum Pardo, hizo un recuento de la vida política de Morena, que tuvo su primera elección en el 2015, donde avanzaron considerablemente y nueve años después, ganaron la Presidencia de México; así como un recuento de las obras hechas por el gobierno de López Obrador, donde destacó “el Tren Maya, el aeropuerto internacional de Tulum, los programas del bienestar, entre otros muchos logros sin haber endeudado al país y sin aumentar impuesto, es una hazaña la del Presidente López Obrador y del pueblo de México”.

DECÁLOGO PARA MORENA

La doctora Claudia Sheinbaum, pidió licencia como militante de Morena, pues el 1 de octubre próximo gobernará para todo los mexicanos; así que dejó una reflexión: “el valor de la unidad, somos el movimiento social y político más importante de todo el mundo, de todo el planeta, porque tenemos un pensamiento claro… todos los militantes de Morena deben de comportarse con humidad y sencillez, no caigamos en la frivolidad, el consumismo y el amor por el dinero… que nunca se permita el amiguismo, el compadrazgo, el influyentismo, Morena debe ser luz de honestidad… no ser un partido de Estado… Mantener fuerte y sólido el instituto de formación política, que consolide el humanismo mexicano y que siga con la revolución de las conciencias…

Seguir siendo partido y seguir siendo movimiento, la movilización social para defender los derechos del pueblo de México… garantizar que los candidatos y candidatas sean elegidos por el pueblo a través de las encuestas, que se fortalezca la comisión de elecciones… Los gobiernos emanados de Morena deben garantizar austeridad republicana, honestidad y por el bien de todos, primeros los pobres… No puede haber colusión con la delincuencia… luchemos siempre contra la discriminación, el racismo, el machismo y tengamos la certeza de que somos un instrumento del pueblo”, concluyó.

GOBERNADORES ELECTOS Y EN FUNCIONES, PRESENTES

Al Congreso Nacional de Morena asistieron los gobernadores constitucionales y electos: Marina del Pilar, de Baja California; Layda Sansores (Campeche), Eduardo Ramírez (Chiapas), Evelyn Salgado (Guerrero), Salomón Jara (Oaxaca); Mara Lezama (Quintana Roo); Carlos Manuel Merino (Tabasco), Martí Batres Guadarrama (Ciudad de México), Margarita González (gobernadora electa de Morelos), Javier May Rodríguez (Tabasco), entre otros.

La nueva presidencia, María Luisa Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán, mantendrá sus cargos del 1 de octubre de 2024 al 1 de octubre de 2027. Además, se va a prorrogar la vigencia de los consejeros y congresistas actuales que fueron elegidos en 2022 hasta el 2027. Lo anterior, para que la nueva “dirigencia decida libremente cómo reorganizar o mandar a elección a un nuevo Congreso Nacional”. (Agencia SIM)