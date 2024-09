Recibe Idaipqroo 15 mil solicitudes de transparencia al año

CHETUMAL, MX.- Al año, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo) recibe en promedio 15 mil solicitudes de transparencia, según José Roberto Agundis Yerena, comisionado de este órgano.

Aseguró que un aproximado de mil expedientes se van a revisión, lo que representa un 15% del total.

Explicó que este porcentaje es poco ya que la mayoría de las solicitudes son atendidas por el sujeto obligado o, en otros casos, el ciudadano no promueve el recurso de revisión.

“Si el ciudadano determina que no está completa o no es suficiente debería accionar a través del recurso de revisión, pero si no lo hace, asumimos que estuvo conforme con la información entregada”, expresó.

Destacó que desde que ocupó el cargo, ha resuelto casi todo el rezago que presentaba este organismo.

“Logramos un 2023 sin rezago en recursos en revisión, además de lograr convenios de colaboración con más de 100 sujetos obligados, con el fin de generar más capacitación a los funcionarios para que sepan cómo entregar la información a la ciudadanía”, detalló.

Agundis Yerena aseguró que los sujetos obligados que reciben más solicitudes son los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Solidaridad y Tulum.

“Lo que más se solicita son cuestiones presupuestales, ambientales, Planes de Desarrollo Urbano, Manifestaciones de Impacto Ambiental, además de dependencias estatales como la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), por cuestiones de presupuesto y contratos celebrados con distintos proveedores, así como la Secretaría de Obras Públicas”, explicó.

Añadió que del 100% de los recursos que resuelven, el 95% son a favor del ciudadano.

“Porque la mayoría de las veces es evidente que la información no está entregada de manera correcta o hay algún sesgo”, concluyó. (Agencia SIM)