YUCATÁN | “NO TENEMOS CRIMEN ORGANIZADO”: Comparece Saidén Ojeda y presume que el estado tiene el menor índice delictivo aunque reconoce la venta de drogas duras; identifican presencia de fentanilo

Por Itzel Chan

MÉRIDA, MX.- A pesar de la presencia de diversas drogas en la entidad yucateca, el secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda recalcó que en esta zona del país no hay crimen organizado y se sigue catalogando como la más segura a nivel nacional.

Durante las comparecencias que se realizaron después del último informe de gobierno, hoy en el Congreso del Estado, el titular de la SSP destacó que Yucatán sigue siendo el estado con menos índice delictivo y en esta tesitura fueron realizados 55 mil 890 operativos de protección en los que fue posible detener a 43 mil 606 personas.

Entre los delitos que más destacó que son cometidos en esta zona se ubican la violencia de género, robo a casa habitación, extorsión y delitos cibernéticos.

No obstante, reconoció que fueron detenidas 285 personas que tienen que ver con la venta de sustancias ilegales y en este sentido se aseguró cannabis, cocaína, crack, metanfetamina y hasta fentanilo.

Pese a la presencia de drogas duras, Saidén Ojeda niega que haya presencia de crimen organizado en la entidad.

“Yucatán es uno de los estados con menor incidencia delictiva. No tiene afanes de triunfalismo porque no estamos exentos de situaciones que vulneren la tranquilidad social. No tenemos crimen organizado porque se ha trabajado para evitar esta situación en el estado”, mencionó.

En el caso de algunos delitos en específico, el titular de la SSP expuso que 55 vehículos fueron enviados al depósito vehicular porque venían de otros estados en búsqueda de que fueran emplacados en Yucatán.

“Al pasar la verificación se daban cuenta que el vehículo tenía un problema relacionado con las placas y se ha tenido que investigar”, detalló.

Igualmente reconoció que se recurrió a la verificación de casas de empeño para evitar que se vendan productos robados en estos sitios.

Así entonces se recopiló información de 499 comercios visitados en los que se reportaron 132 mil transacciones y a pesar de que hubo clausuras y multas, el funcionario estatal no detalló cuántos.

Cabe resaltar que Luis Felipe Saidén Ojeda está en el cargo desde 2007 durante los sexenios de Ivonne Ortea Pacheco, Rolando Zapata Bello, Mauricio Vila Dosal y ahora estará con Joaquín ‘Huacho’ Díaz Mena.

Durante las comparecencias, legisladores morenistas reconocieron el trabajo de Luis Felipe Saidén frente a la SSP.

“En todo momento, es un servidor público que sin importar el color del partido que gobierne ha cumplido con su deber”, hizo referencia Julián Bustillos Montiel.

Al finalizar, Saidén Ojeda se acercó a las y los legisladores de Morena y a modo de ‘fans’ lo rodearon. (Noticaribe)