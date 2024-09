Deja cuantiosos daños materiales explosión en la Plaza Infinity de Cancún 

CANCÚN, MX.- Cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó una explosión, al parecer generada por una acumulación de gas, en el segundo nivel de la Plaza Infinity que se suscitó esta mañana, en medio de las fuertes lluvias del huracán “Helene”.

Este hecho fue reportado a eso de las 11 de la mañana, lo que generó el arribo de cuerpos de emergencia minutos después en la Supermanzana 19, en el cruce de las avenidas Nichupté y Contoy.

Vecinos de la zona afirmaron que se escuchó un fuerte estruendo y respuesta vieron una columna de humo que salía del segundo nivel de la plaza.

Una presunta fuga de gas fue lo que, al parecer, habría provocado la acumulación y la posterior explosión en un local del segundo nivel.

A consecuencia de este suceso, los vidrios de las ventanas y algunos marcos de este local salieron proyectadas hacia el estacionamiento.

No fue necesaria la intervención de paramédicos particulares, pues no se reportaron personas lesionadas, ya que al momento de la explosión no había nadie dentro y cerca de este inmueble comercial.

Las autoridades finalmente pusieron todo bajo control y se retiraron del lugar, dejando acordonada el área siniestrada. (Agencia SIM)