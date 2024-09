CDMX | Tribunal electoral da victoria definitiva a Alessandra Rojo en Cuauhtémoc; Catalina Monreal asume derrota

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- La Sala Superior del Tribunal Electoral dio la victoria definitiva a Alessandra Rojo de la Vega como alcaldesa de Cuauhtémoc, publicó aristeguinoticias.com.

En sesión pública, magistradas y magistrados desestimaron el recurso de apelación que presentó la morenista Catalina Monreal.

El conteo de votos dio ganadora a Rojo de la Vega (PRI-PAN-PRD), pero Monreal inició una serie de juicios para poner en duda la victoria, primero señalando un presunto fraude y luego ataques de género.

El tribunal electoral de la Ciudad de México ordenó repetir la elección, argumentando ataques de género porque en la campaña se señaló que es hija de Ricardo Monreal.

Los recursos finalmente fueron cancelados por el Tribunal Electoral Federal y con el fallo de este miércoles se da cerrojazo a esta elección.

Acepta la derrota

Catalina Monreal informó que decidió aceptar el fallo del Tribunal Electoral, aunque sigue repitiendo que fue víctima de violencia política en razón de género.

“Esta determinación es una pena. Se ha perdido la oportunidad de sentar el precedente de que nunca más se permitirá usar la Violencia Política contra las Mujeres como un eje de campaña. Hoy más que nunca es evidente la urgencia de tener un Poder Judicial con perspectiva de género”.

“A los más de 145 mil vecinos y vecinas que me favorecieron con su voto, les agradezco su apoyo, cariño, confianza, esperanza y amor. No están solos. Les pido que no pierdan la esperanza. El proyecto de la Cuarta Transformación está más vigente que nunca”. (Fuente: aristeguinoticias.com)