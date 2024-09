Gobierno de AMLO no recuperó ni la mitad de los 216.6 mdd exigidos a Altos Hornos por venta fraudulenta a Pemex

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- A punto de concluir el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, su gobierno no pudo recuperar ni la mitad de los 216.6 millones de dólares (mdd) que el presidente prometió que Altos Hornos de México (AHMSA) devolvería por la venta fraudulenta de una ‘planta chatarra’ a Petróleos Mexicanos (Pemex) en época de Enrique Peña Nieto, publicó aristeguinoticias.com.

La acerera solo ha pagado 104.1 mdd, de acuerdo con documentos entregados por Pemex vía Transparencia. El pasado 9 de agosto AHMSA entró en una fase de quiebra y aunque la empresa todavía puede ser comprada por otra firma –que tendría que hacerse cargo de sus obligaciones–, el desenlace puede ser el remate de los bienes para pagarle a los acreedores en un orden establecido por un juez, un proceso lento y complejo.

Detenido en España en 2019 por este caso y extraditado a México en febrero de 2021, el dueño de AHMSA, Alonso Ancira Elizondo, solo estuvo dos meses en la cárcel pues pactó con el gobierno de AMLO recuperar su libertad a cambio de devolver parte de los 275 mdd que recibió de Pemex cuando su compañía le vendió la planta de Agronitrogenados.

El gobierno lopezobradorista siempre vio con malos ojos esa operación, al considerar que la planta era obsoleta y fue adquirida a sobreprecio. Pemex compró Agronitrogenados en 2014, cuando el director de la petrolera era Emilio Lozoya, quien también enfrenta un proceso penal por el caso Odebrecht.

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) se originó por una investigación de Quinto Elemento Lab, que en 2018 puso al descubierto que AHMSA transfirió más de 3.7 mdd a una cuenta de la empresa brasileña Odebrecht, desde la cual se hicieron transferencias presuntamente indebidas a Lozoya. AHMSA hizo esta transacción días después de que el Consejo de Administración de Pemex, que Lozoya presidía, autorizó la compra.

“Sí tiene que castigarse a los responsables, pero nosotros lo que queremos es que regresen el dinero (…) Nos están pidiendo unos plazos, lo estamos considerando; desde luego el plazo no debe rebasar el 2024”, dijo AMLO en una de sus conferencias matutinas cuando anunció que se estaba negociando un acuerdo con Ancira.

El acuerdo reparatorio al que llegó el gobierno con la siderúrgica contemplaba que AHMSA devolvería a Pemex 50 mdd en 2021, 54.1 mdd en 2022 y 112.4 mdd en 2023.

La empresa desembolsó los primeros 50 mdd en una sola exhibición, pero luego enfrentó dificultades para cumplir el acuerdo. Los comprobantes entregados por Pemex vía Transparencia muestran que el segundo pago por 54 mdd fue realizado a lo largo de 2022 en 30 depósitos que oscilaron entre los 300 mil y 14 millones de dólares. Desde entonces la acerera no ha vuelto a depositar un solo dólar.

El acuerdo reparatorio incluía una cláusula para que, en caso de falta de pago, Pemex recuperara su dinero con la venta de ocho bienes que AHMSA dejó en garantía, pero la petrolera confirmó vía Transparencia que no lo solicitó y, en cambio, le dio a Altos Hornos un año más para pagar, hasta el 30 de noviembre de 2024. Pemex se negó a hacer público el convenio modificatorio.

Ni Pemex ni la FGR contestaron las peticiones telefónicas de entrevista ni el cuestionario enviado por correo electrónico para consignar su postura sobre el caso.

Quinto Elemento Lab tuvo acceso a la sentencia del juicio mercantil de Altos Hornos, donde se señala que en primer lugar para cobrar está un grupo de 96 trabajadores a quienes AHMSA les debe 200 millones de pesos, luego viene Pemex con 112.4 mdd, seguido por la firma Tubacero con un adeudo de 6.9 mdd y Unifin Financiera a la que debe 665 millones de pesos.

En total, las deudas de AHMSA ascienden a 40 mil 393 millones de pesos con 1,668 acreedores, ordenados en 7 grupos según su lugar en la fila de pago. Cuando finalmente llegue el turno de Pemex, los 112.4 mdd —establecidos en 1,935 millones de pesos— provendrán de la venta de alguno de los bienes que Altos Hornos puso como garantía en el acuerdo reparatorio.

“En la práctica el problema es que, como ya no hay un plazo, la etapa de la quiebra es un proceso que puede durar años”, consideró Guadalupe Hinojosa, abogada experta en procesos de quiebra y Coordinadora de la Comisión de Derecho Concursal del Colegio de Abogados de México.

Alonso Ancira salió del Reclusorio Norte en la Ciudad de México inmediatamente después de firmar el acuerdo reparatorio. Las televisoras lo captaron cuando se alejaba de la prisión, con una sonrisa y un grueso puro entre los dedos. En marzo pasado, el empresario y su familia renunciaron al Consejo de Administración de AHMSA y en agosto inició el proceso de quiebra.

El abogado del empresario, Antonio Franck, afirmó en entrevista que Ancira no está ligado al convenio con el gobierno, sino que la responsabilidad del pago recae en AHMSA. “Técnicamente (Ancira) no tiene nada que ver con AHMSA, él ya dio las acciones (…) Al no realizarse el pago, Pemex tendría que ejecutar esas garantías; para eso se dieron las garantías”.

Alonso Ancira vive desde hace meses con su familia en San Antonio, Texas, confirmó su abogado.

Presumido como un hecho inédito y celebrado por AMLO como una victoria contra la corrupción, la devolución del resto del dinero por parte de AHMSA quedará en el aire, mientras Ancira permanece en San Antonio y el presidente dice que ya empezó su mudanza a su rancho en Palenque, Chiapas. (Fuente: aristeguinoticias.com)