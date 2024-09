AMLO atribuye a Claudia Sheinbaum la decisión de excluir al rey de España de su investidura

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se deslindó este viernes de la exclusión del rey de España, Felipe VI, a la toma de protesta de la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, quien insistió en que “el perdón engrandece a las naciones”, al comenzar su última gira conjunta en el estado de Sonora, publicó lopezdoriga.com.

López Obrador afirmó que la decisión de no invitar a Felipe VI fue tomada por su sucesora, a quien volvió a respaldar, durante su última visita al pueblo yaqui, donde supervisaron obras del ‘Plan de justicia para los pueblos originarios’, que su administración dejó inconclusas y tendrán que continuar en el Gobierno de Sheinbaum.

“Recuerdo que cuando me lo planteó (no invitar al rey de España), le dije que no lo veía yo necesario”, aseguró López Obrador.

“Pero ella, contrario a lo que piensan nuestros adversarios, es una mujer con convicciones y argumentó que se les había pedido en su momento que ofrecieran, los invasores europeos, los españoles, una disculpa por las atrocidades cometidas durante la conquista y en tres siglos de dominación colonial”, agregó.

El presidente, cuyo mandato termina el 30 de septiembre, señaló que, en sus memorias, Hernán Cortés reconoció que para someter a los pueblos originarios hizo correr ríos de sangre.

“Antes de la invasión, nuestro pueblo era libre, no había esclavitud. Eso el mismo Cortés lo escribió y hay también constancia de que hubo mucha represión. Recuerdo un pasaje de una carta de Hernán Cortés en el que se refiere a una represión en Yecapixtla, Morelos, donde él mismo dice que tardó mucho tiempo después de esa matanza, el río teñido de rojo”, mencionó.

Sheinbaum, que asume el 1 de octubre, recordó que el ‘Plan de justicia para el pueblo yaqui’ comenzó con una disculpa del Estado mexicano hacia los pueblos originarios, que significó reconocer las atrocidades de los Gobiernos del pasado que quisieron erradicar a los indígenas para arrebatarles su territorio y riquezas naturales.

“Ese perdón, y se los digo ahora porque viene al cuento y es importante para que lo escuchen en cualquier lugar del mundo, el perdón engrandece a los pueblos, el perdón engrandece a las naciones, el perdón engrandece a las personas”, indicó Sheinbaum.

“Significa reconocer y el reconocer significa ‘nunca más’, significa no olvidar, y nosotros no olvidamos lo que ocurrió con sus ancestros, con el pueblo yaqui, pero tampoco vamos a olvidar el Plan de Justicia”, continuó la mandataria electa, que se convertirá en la primera mujer presidenta en Norteamérica.

Tras la no invitación al rey Felipe VI, el Gobierno de España decidió no participar en la ceremonia de transferencia del poder presidencial de Andrés Manuel López Obrador hacia Sheinbaum el próximo 1 de octubre, en un nuevo desencuentro diplomático del país europeo con México dentro del mandato presidencial que ahora concluye”. (Fuente: lopezdoriga.com)