EU | Trump afirma que Zelenski se niega a poner fin a la guerra con Rusia

ESTADOS UNIDOS.- En su más reciente evento de campaña en Carolina del Norte, Donald Trump mencionó la guerra en Ucrania y la visita del presidente Volodímir Zelenski a Estados Unidos, e insistió en que la guerra de Ucrania nunca hubiera sucedido si él hubiera estado en el cargo, publicó La Opinión.

El expresidente también acusó al dirigente ucraniano de negarse a concluir un acuerdo para poner fin a la guerra de su país con Rusia y además se refirió a Zelenski como el mejor vendedor del planeta.

Se había barajado la posibilidad de una reunión entre Trump y Zelenski al margen de la Asamblea General de la ONU que se celebra en Nueva York, pero la prensa lo descartó, ya que el republicano no vio con buenos ojos una entrevista que Zelenski concedió al New York Times, en la que dijo que cree que Trump no sabe realmente cómo parar la guerra.

Trump aseguró a principios de septiembre que tenía un plan para poner fin a esta guerra, pero que solo la revelaría, si gana las elecciones presidenciales el próximo 5 de noviembre. (Fuente: La Opinión)