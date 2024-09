SE QUEDAN A LA ESPERA DE QUE AMLO CUMPLA SU PALABRA ANTES DE TERMINAR MANDATO: Buscan habitantes de Mahahual regularización de predios con la Agepqroo tras definirse los montos a pagar por cada lote

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Aunque no pudieron hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, habitantes de Mahahual esperan que la Agencia de Proyectos Estratégicos (Agepqroo) cumpla con el compromiso adquirido y se firmen los convenios para iniciar el proceso de regularización de predios y también se retire la denuncia interpuesta contra personas señaladas supuestamente de promover invasiones.

Fabiola Cabrera Vega lamentó que no se haya podido cumplir la promesa que les hizo López Obrador en su penúltima visita de que antes de terminar su mandato estaría resuelta la petición de familias de Mahahual que buscan la regularización de sus predios.

Entrevistada a las afueras de la estación Chetumal del Tren Maya confirmó que este lunes fueron citados a las oficinas de la Ageproo y esperan que se haga oficial el proceso de regularización de las tierras “hasta el momento no hay nada concreto y esperamos lograr buenos acuerdos y se retire la demanda que hay en mi contra”.

Señaló que 17 personas están a la espera de ser llamados para la firma de sus contratos, pero hasta el momento no hay fecha para ello.

Cabrera Vega explicó que de acuerdo con lo expresado por el titular de la Agepqroo José Alberto Alonso Ovando las personas beneficiarias pagarán 370 pesos por metro cuadrado y 600 pesos por el excedente que tenga el predio por un periodo de siete años. Esto beneficiará a más de mil familias y comenzarán con las primeras 250, indicó.

Aclaró sin embargo que hasta el momento no hay nada firme porque no se han firmado los contratos y esperan tener buenas noticias en la reunión de este lunes luego de que no se pudo concretar el compromiso hecho por el presidente de que antes de que termine su mandato estaría resuelto el problema de tierras en Mahahual.

Cabrera Vega dijo que buscarán un acuerdo con el gobierno del Estado para tener facilidades en el pago de sus terrenos ya que, por la situación económica, ninguna familia tiene 17 mil pesos para pagar el enganche por lo que propondrán que en las mensualidades se contemple la parte proporcional del pago de dicho enganche. (Noticaribe)