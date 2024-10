“TERNAS FUERON SELECCIONADAS POR UN TEMA DE CAPACIDAD”: Ve diputada Paola Moreno como un acto de ‘congruencia política y justicia’ que la gobernadora haya propuesto a 14 mujeres y sólo un hombre para las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Ante la propuesta hecha por la gobernadora Mara Lezama de 14 mujeres y un hombre para elegir a cinco integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción (TJAA), la presidenta de la Comisión de Justicia en la Décimo Octava legislatura, Paola Moreno Córdova afirmó que se trata de una cuestión de capacidades y no de cuotas de poder ante el tema de equidad de género.

Calificó como un acto de justicia y congruencia política el hecho que la gobernadora haya propuesto un solo hombre y 14 mujeres tomando en cuenta las capacidades y no cuotas de poder.

Cuestionada por la ausencia de equidad en las propuestas, hizo referencia al contenido del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum quien habló de igualdad sustantiva, que se traduce en igualdad y oportunidades para todos y todas “porque el tema de la paridad no es un tema limitativo y las ternas fueron propuestas por un tema de capacidad”.

Hay que reconocer el hecho de que se pueda tener una mayoría de mujeres y habla del impulso y oportunidades que se les brinda ahora que son visibilizadas después de muchos años que nos dijeron que no podíamos, nos cuestionaban nuestra capacidad o éramos parte de una cuota, subrayó.

Insistió que en las ternas presentadas por la gobernadora no se trata de cuotas sino de capacidades “y no hablo de que los hombres no tengan la capacidad ya que tenemos las mismas oportunidades”.

Moreno Córdova aclaró que no debe asustar el hecho de que se hayan presentado nombres de mujeres en su mayoría “porque no estamos quitándoles espacios a los hombres. Hoy vemos que se gobierna con corazón humanista y feminista y en estas nuevas masculinidades el trabajo del hombre es hacer equipo y no ver a la mujer como un tema de competencia”.

La diputada de Morena dijo que en esta nueva era de la transformación el partido cuenta con aliados en esas nuevas masculinidades porque se están rompiendo cristales del machismo y clasismo “porque son tiempos de las mujeres”.

Insistió que en estas nuevas masculinidades el trabajo debe ser en equipo y no dejar a las mujeres atrás. (Noticaribe)