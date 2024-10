“ME VOY BIEN, YA LA CALIFICACIÓN LA PONE CADA QUIEN”: Confirma Carlos Gorocica Moreno su salida de la SEQ

CHETUMAL, MX.– Carlos Gorocica Moreno confirmó esta mañana que dejará la titularidad de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), durante la próxima semana.

El secretario, en entrevista breve, indicó que probablemente el lunes reciba las instrucciones de la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, para realizar el protocolo de salida.

El funcionario confirmó además que probablemente relevo en el cargo sea la diputada federal Elda Xix, quien dejará este puesto a pocos días de asumir como legisladora.

Afirmó, por otra parte, que seguirá trabajando dentro de la administración pública, aunque no reveló si ocupará otro cargo en el gobierno estatal.

El entrevistado agradeció a la gobernadora la oportunidad de estar al frente de esta dependencia, desde el inicio de la actual administración.

Descartó, a pregunta expresa, que su salida se deba a su mala gestión, y, por el contrario, resaltó que deja una “dependencia fuerte, estable, que no se caracterizó por convulsiones sociales y movilizaciones magisteriales”.

“Son cuestiones de relevos, así es esto. Me voy satisfecho de haber cumplido, porque la señora gobernadora me dio esta gran oportunidad. Yo sé que en esto las cosas no son para todo el tiempo, y que el tiempo de estar aquí había que aprovecharlo, así que me voy bien, con saber de haber cumplido. Ya la calificación la pone cada quien”, añadió, finalmente. (Agencia SIM)