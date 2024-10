SACUDEN EL GABINETE DE MARA: Anuncia Gobernadora cambios en cinco secretarías de Estado y en su área de Comunicación Social

Por Rafael Briceño

CHETUMAL, MX.- Después de su informe de gobierno y con el objetivo de fortalecer la estructura administrativa de su gobierno, la gobernadora Mara Lezama dio a conocer movimientos en cinco secretarías de Estado y en su área de comunicación social.

“Trabajar con intensidad, valores, dedicación, transparencia y un combate frontal a la corrupción en beneficio del pueblo” es la instrucción de la Gobernadora para las y los integrantes del gabinete.

A través de sus redes sociales, Mara Lezama informó que en la Secretaría de Finanzas queda Martha Parroquín y en la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), Óscar Rébora Aguilera, quienes ya asumieron su cargo.

A partir del 5 de octubre, en la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) estará a cargo José Rafael Lara; en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPE), Jorge Aguilar Osorio; Verónica Salinas Mozo, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STYPS); en la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDE), Paul Michell Carrillo de Cáceres; y en la Secretaría de Educación Pública (SEQ), Elda María Xix Euán, quien entrará en funciones el 1 de noviembre.

Además, la Gobernadora dio a conocer la creación de la Secretaría de las Mujeres, la cual, si es aprobada, estará a cargo de Esther Burgos Jiménez, y como Coordinadora del Programa “Mujer es Poder”, Briget Ortega Aviña.

Al frente de la Fundación de Parques y Museos (FPMC) estará Juanita Alonso Marrufo, y la Coordinación General de Comunicación (CGC) estará encabezada por Laura Aguilar Loredo.

Con estos cambios, se trabaja sin descanso para construir un futuro más justo y próspero para todas y todos, y fortalecer la estructura del gobierno.

La Gobernadora agradeció a las secretarias y los secretarios salientes por su dedicación y expresó su confianza en que los nuevos integrantes contribuirán significativamente a la transformación profunda del estado, basándose en una nueva forma de gobernar, sustentada en los valores fundamentales de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, para avanzar de manera concreta en la transformación y Nueva Era de Quintana Roo.

Los perfiles de algunos de los nuevos funcionarios incluyen a Óscar Rébora Aguilera, con experiencia en la gestión ambiental; José Rafael Lara, destacado en la industria de la construcción; Paul Michell Carrillo de Cáceres, ex alcalde de Benito Juárez; Esther Burgos Jiménez, con una sólida trayectoria en derecho y política migratoria; Laura Aguilar Loredo, experta en comunicación con más de 26 años de experiencia; Jorge Carlos Aguilar Osorio, con una carrera en el ámbito jurídico y político; Elda María Xix Euán, con experiencia en el sector educativo; Juanita Alonso Marrufo, con una larga trayectoria en administración pública; Verónica Salinas Mozo, abogada y defensora de los derechos laborales; y Briget Ortega Aviña, con experiencia en comunicación gubernamental. (Noticaribe)

SEMBLANZAS