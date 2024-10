Por Alfonso Castro | Agencia Noticaribe

PUERTO MORELOS, MX.- Este sábado se llevó a cabo la inauguración del Torneo Relámpago de Fútbol “Cascarita en tu Colonia”, organizado por Aguakan, en el campo de fútbol de la colonia Pescadores en el municipio de Puerto Morelos. A pesar de las inclemencias del clima, las familias acudieron con el mejor de los ánimos a apoyar a los equipos participantes de los primeros encuentros.

La ceremonia de inauguración estuvo a cargo de Alejandra Mayorga, coordinadora del área de Responsabilidad Social de Aguakan, y Javier Fernández, líder del evento por parte de la empresa. Ambos destacaron la importancia de estas iniciativas para fomentar la sana convivencia, los hábitos saludables y la integración comunitaria.

La jornada comenzó con un ambiente festivo que incluyó un show de botargas, batucada y diversas actividades recreativas para los más pequeños. Las familias disfrutaron de un espectáculo lleno de alegría y espíritu deportivo, lo que contribuyó a crear una atmósfera especial de convivencia comunitaria. Tras la patada inaugural, que marcó oficialmente el inicio del torneo, los primeros partidos se llevaron a cabo en un ambiente lleno de energía y entusiasmo.

Alejandra Mayorga destacó la importancia de involucrar a la comunidad a través de actividades como esta, que no solo fomentan el deporte, sino también la conciencia sobre el uso responsable del agua.

El torneo, que se desarrollará durante cinco fines de semana en diferentes municipios como Playa del Carmen, Isla Mujeres y Cancún, reúne a más de 40 equipos divididos en categorías que incluyen sub 9, sub 11, sub 15 a 17, así como Libre Femenil y Varonil. Todos los equipos compiten por la oportunidad de coronarse como campeones en la gran final intermunicipal que se celebrará en Cancún.

Javier Fernández destacó que este evento busca promover valores como el trabajo en equipo y el espíritu deportivo, así como fortalecer los lazos entre vecinos de la comunidad. “Queremos que todos los participantes, tanto jugadores como espectadores, vivan una experiencia memorable”, mencionó.

La próxima sede del torneo será en Playa del Carmen, donde se espera que el ambiente familiar y deportivo continúe siendo la clave del éxito de esta iniciativa de Aguakan para promover el bienestar y la integración en las comunidades donde opera. (Agencia Noticaribe)