Conductor de televisión es despedido ‘en vivo’ por el director general del canal 66 de Mexicali

BAJA CALIFORNIA.- El periodista Gustavo Macalpin fue despedido en vivo durante el programa “Ciudadano 2.0″, en un sorprendente giro de eventos que dejó a los televidentes y a su equipo en estado de shock. Se especula que este acto se produce después de que el conductor hiciera comentarios considerados negativos sobre Carlos Alberto Torres Torres, esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, publicó publimetro.com.

La noche de este lunes, durante el programa en vivo, el director general del Canal 66 de Mexicali, Luis Arnoldo Cabada, ingresó inesperadamente al aire para dar la noticia, lo que generó confusión entre los presentes en el foro y entre los televidentes.

En el transcurso del programa, Cabada comenzó su intervención agradeciendo a Macalpin por sus seis años de labor en la estación, marcando un tono formal y a la vez nostálgico. Sin embargo, el discurso de despedida tomó un giro inesperado cuando el director general agregó las palabras que causaron un revuelo instantáneo, sorprendiendo tanto a Gustavo como a la audiencia que seguía el programa en vivo.

“Vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y haces un trabajo extraordinario, licenciado Macalpin; le agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos. Pero bueno, todo tiene un ciclo en la vida, y llegó tu ciclo. Este es tu último día. Sí, es tu último día, te felicito”, dijo el director general del Canal 66.

Gustavo Macalpin atónito ante su despido “sorpresa” en vivo

Con un tono atónito, Macalpin agradeció a su equipo y al público del Canal 66, aún tratando de procesar la inesperada noticia.

“¡¿Ah, sí?! Licenciado, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias y a la orden. Gracias. Pues ahí tiene usted, querido tío, querida tía, una sorpresa, la manera… una manera bastante extraña de que se informara, pero bueno, yo muy contento con ustedes de la oportunidad que he tenido a lo largo de estos, si no me equivoco, seis años y medio”, aseguró extrañado Macalpin.

Este despido generó reacciones en redes sociales y entre colegas de Macalpin, quienes cuestionan la transparencia de la decisión y el contexto que llevó a una medida tan abrupta.

Esta situación no solo marca el fin de su trayectoria en Canal 66, sino que también plantea interrogantes sobre la libertad de expresión y el rol de los periodistas en un entorno cada vez más complicado, donde las relaciones entre los medios y las figuras políticas pueden influir en la independencia de la información. (Fuente: publimetro.com.mx)