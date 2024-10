Sergio Gutiérrez Luna es elegido presidente de la Cámara de Diputados y Dolores Padierna será vicepresidenta

CIUDAD DE MÉXICO, MX.- Tras el fallecimiento de Ifigenia Martínez, la Cámara de Diputados aprobó los nombramientos de Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la Mesa Directiva y a la morenista Dolores Padierna como vicepresidenta, publicó infobae.com.

El Pleno avaló la nueva integración de la Mesa con una votación unánime de 420 votos a favor.

Esta decisión fue tomada, luego de que el día de ayer el Grupo Parlamentario del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) propusiera a Sergio Gutiérrez como presidente del Poder Legislativo. Mientras que en el lugar de Gutiérrez Luna, el partido guinda seleccionó a la diputada Dolores Padierna Luna para la vicepresidencia de la Cámara baja.

Luego de su designación en el Recinto Legislativo de San Lázaro, Gutiérrez Luna dijo: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que se me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande”.

Enseguida, Gutiérrez Luna les tomó la protesta de ley a la primera vicepresidenta y al secretario de la Mesa Directiva, diputada María de los Dolores Padierna Luna y diputado José Luis Montalvo Luna, respectivamente.

Durante la sesión ordinaria, los coordinadores de cada una de las fracciones parlamentarias felicitaron la Presidencia y Vicepresidencia para dirigir los trabajos parlamentarios y confiaron en que la Mesa Directiva se conducirá de la mejor manera.

¿Quién es Gutiérrez Luna?

Sergio Gutiérrez es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho (1994-2000), institución donde también logró una maestría y un posgrado entre 2020-2022.

Tiene una amplia carrera política, en donde destacan cargos como:

Coordinador de Asesores en el Senado de la República en 2001.

Durante el proceso electoral del 2003, ocupó la plaza de Subdirector en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto Electoral del entonces Distrito Federal.

Con la experiencia adquirida, se dedicó al litigio y consultoría en Materia Electoral y Constitucional entre el 2004 al 2011.

También ofreció consultorías en Sinaloa, Tamaulipas, Querétaro, Puebla, Veracruz, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Hidalgo, Durango, Oaxaca, Chihuahua, Estado de México, D.F. y Sonora, entre otros.

Fungió como Secretario Ejecutivo de la Comisión Implementadora del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora de 2011 a 2015.

También fue designado Consejero del Poder Judicial del Estado de Sonora en 2014.

En el partido Morena fue designado como representante ante el Instituto Electoral del Estado de México y Baja California. (Fuente: infobae.com)